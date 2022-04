Julia Roberts lleva el traje sastre con bermuda y lo hace ver súper juvenil

¿Quién dijo que el traje sastre era aburrido? A los 54 años, Julia Roberts demuestra que este conjunto se reconvierte y se consolida como uno de los ítems de la temporada. Incluso la actriz decidió ir un paso más y apostó al traje sastre con bermuda que le dio un look súper juvenil.

Julia Roberts lució un traje sastre con bermuda de la firma Gucci súper tendencia.

La sastrería con bermudas es una tendencia que crece y se convierte en una alternativa perfecta si quieres un look de traje sastre más descontracturado. “En las últimas colecciones, vemos como vuelve el look sastre. Llega en todas sus facetas, desde cortes masculinos a otros más femeninos. Es una prenda que empodera, es elegante y muy versátil. Se puede usar combinando las dos piezas o por separado, creando así diferentes outfits. Las chaquetas se usan con pantalones corte bermuda, y con mini shorts, es una prenda super versátil esta temporada”, asegura la diseñadora de alta costura Paula Pellegrini @paula_pellegrini_ok.

La chaqueta oversized y el pantalón por encima de la rodilla permiten darle un toque más descontracturado a la propuesta de traje sastre.

Julia Roberts deslumbró en la alfombra roja de la presentación de la serie Gaslit con Sean Penn luciendo un traje sastre con pantalón por encima de la rodilla, de la firma Gucci. Esta propuesta pertenece a la colección Gucci Love Parade y tiene varios detalles para analizar. El blazer gris cruzado de gran tamaño, estilo oversize y la bermuda a cuadros grises suma textura a este look de apariencia monocromática. Si bien en el desfile de Gucci la modelo llevaba esta versión con pantalones largos, la actriz de Mujer Bonita decidió apostar por la bermuda. Y no se equivocó. Esto hizo que su look fuera chic y elegante, pero súper juvenil y moderno.

La actriz junto a Sean Penn en la presentación de la serie Gaslit.

No es la primera vez que vemos pantalones cortos en una alfombra roja. La actriz Kristen Stewart despertó todo tipo de comentarios en la última entrega de los Oscar cuando llegó con un traje sastre con microshorts de la firma Chanel.

Todo lo demás en el look de Julia Roberts también fue impecable: Julia llevó la camisa blanca que todas debemos tener en nuestro guardarropas, los stilettos negros y un espectacular broche de mariposa de Chopard, marca de la cual Roberts es embajadora.

“Julia Roberts siempre marca tendencia. Le gusta la moda y la disfruta. Esta propuesta de traje sastre con bermuda es genial. Canchera, moderna, cómoda, versátil. Otro detalle de su look a destacar: jugó a combinar rayas y cuadras, algo super trendy. Y el chaleco tipo corset que le marca la cintura es fabuloso”, asegura la diseñadora Pellegrini.

El chaleco que marca bien su cintura y el broche con forma de mariposa de Chopard aportan un toque chic a la propuesta.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!