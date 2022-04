Los jeans de Kristen Stewart perfectos para todos los días

Kristen Stewart es conocida por su rebeldía y por esquivar las normas, principalmente las que tienen que ver con códigos de vestimenta en eventos formales como ocurrió en los últimos premios Oscar. La protagonista de "Spencer" prioriza la comodidad antes que la moda y una de sus prendas preferidas para la cotidianeidad son los jeans.

La californiana tiene 32 años y desde que ganó fama internacional por la saga de "Crepúsculo" las cámaras la siguen por todos lados. Su estilo tiene un denominador común y sin duda son los jeans, una moda que utiliza cada vez que los paparazzis la encuentran por la calle.

Kristen Stewart lleva los jeans más cómodos para viajar. Fuente: Instagram @kristenstewartx. 8

Si bien utiliza mucho los skinny jeans, Kristen Stewart es fanática del corte mom ya que es holgado y le permite estar más cómoda. En una oportunidad se la vio caminar por un aeropuerto con un jean de este estilo con roturas en la parte de la rodilla y una botamanga que dejó al descubierto sus medias negras.

Kristen Stewart opta por los jeans mom para todos sus días. Foto: Vogue.

Una manera más vintage de llevar los jeans de corte mom como Kristen Stewart es combinándolos con un top blanco, una camisa bowling con detalles en negro, medias blancas y mocasines rojos. Un look extremadamente rebelde que caracteriza a la joven actriz a la hora de usar jeans.

En este caso, como los jeans eran de cintura baja, Kristen los arremangó para mostrar sus tobillos, una zona fundamental de enseñar si quieres lucir más estilizada y que te ayudará aún más si usas este tipo de jeans.

Busca inspiración en Kristen Stewart para llevar los jeans de corte mom de manera segura, rocker e informal.

El día que Kristen Stewart rompió el protocolo de los premios Oscar.

El pasado domingo 27 de marzo, Kristen Stewart acudió a la edición número 94 de los Premios Oscar por su nominación a Mejor Actriz en la película "Spencer". ¿Cuál era el "dress code" que pidió La Academia? Un esmoquin tradicional para los hombres y un vestido que tapara las rodillas para las mujeres.

Pero muchos creyeron que esta regla iba en contra de la libertad de cada uno en vestir como los hace sentir más cómodo y los forzaba a llevar un look que no querían. En consecuencia, no dudaron en romper la regla y así fue el caso de Kristen Stewart quien eligió un conjunto completamente descontracturado que no dejaba de ser lujoso, ya que fue una creación de Chanel.





Cuando apareció en la alfombra roja del Teatro Dolby en Los Ángeles sorprendió con un traje hecho a medida compuesto por un blazer y unos shorts haciendo juego, que combinó con una camisa blanca desabrochada, un collar largo y tacones.

"No me importa una m.... Los Oscar son algo tan gracioso. Hay tantas películas y actuaciones increíbles que apenas son vistas. Claramente dice algo sobre cómo estamos en cuanto a presencia acumulativa, y qué estamos mirando y qué nos importa", expresó en una entrevista tiempo antes.