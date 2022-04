Andrea Legarreta y un look elegante para estilizar la figura

Andrea Legarreta tiene casi 6 millones de seguidores en sus redes sociales, donde comparte todos los looks que elige para "Hoy", el magazine que se emite por el Canal de las Estrellas. En una ocasión impresionó a todos con vestido rojo que estilizó toda su figura y es perfecto para un cóctel o una fiesta.

La conductora mexicana tiene 50 años y se mantiene en forma gracias a su buena alimentación y constante ejercicio que muestra en Instagram. Al estar orgullosa de su cuerpo y su edad, no deja de compartir fotos presumiendo su cuerpo e incluso suele elegir looks para no perder la sensualidad.

Hace un tiempo sorprendió con un vestido rojo ajustado por arriba de la rodilla y de manga larga, con un toque muy original en los hombros. Esto lo combinó con unos stilettos color nude, un maquillaje con sombra dorada a tono y su melena la llevó suelta llena de ondas.

El vestido rojo que fue furor en las redes sociales. Fuente: Instagram @andrealegarreta.

La prenda fue elogiada por todos y por ello publicó en Instagram una foto en la que reveló que se trata de un vestido de su amiga Martha Debayle. "Chequeen todo lo que tiene", escribió en el pie de la publicación e indicó cuál es la cuenta oficial de la marca para todos los que quieran inspirarse en este look.

Vestidos inspirados en Andrea Legarreta

Martha Debayle es una presentadora y locutora nicaragüense? con nacionalidad mexicana, que lanzó una cápsula para la firma Ivonne a mediados del 2021. Sus prendas están inspiradas en los clásicos palacios europeos y hay un sinfín de estilos para todos los gustos.

"La moda hay que usarla a nuestro favor, para levantarnos, sentirnos mejor paradas y empoderadas. Y que nuestro estilo diga quienes somos, sin necesidad de decir ni una sola palabra", expresó la diseñadora.

Otra opción de vestido rojo. Fuente: Ivonne

El vestido que utilizó Andrea Legarreta ya no está disponible en el sitio web, pero hay otra opción que es muy parecida. Se trata del "vestido manga doble volante canale" que también es ajustado por arroba de la rodilla y con detalles de volados en los hombros, con la diferencia que es manga corta.

Está disponible en varios colores en azul y en rojo a un precio de $1.189 mexicanos. Para comprar online hay que registrarse en la página y todas las prendas tienen cambios o devoluciones por si alguna persona se confundió de talle o no está a gusto con la prenda.