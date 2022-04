Si quieres looks osados, inspírate en Anya Taylor Joy

Anya Taylor Joy es una fuente inagotable de atuendos osados y que se salen de la regla para sorprendernos. En esta nota, veremos tres de sus looks más valientes en el estilo callejero para que podamos inspirarnos.

La joven actriz que conquistó el mundo de la actuación con sus papeles en películas como "Fragmentado" o series como "Gambito de Dama", siempre se encuentra en el podio de las mejores vestidas en todas las alfombras rojas. Pero, esta vez analizaremos sus looks callejeros, esos estilismos que son los más fáciles de clonar para todas nosotras.

Anya Taylor Joy se divierte jugando con distintos colores en sus looks. Foto: Pinterest.

En este look, vemos a Anya Taylor Joy luciendo unos pantalones slouchy naranja junto con una blusa azul de puntos y unas zapatillas negras. Decimos que este es un look osado debido a la combinación de colores que no es muy común, ya que el naranja y el azul no son colores complementarios en el círculo cromático. Sin embargo, hicieron una buena dupla en este informal atuendo.

La actriz se propone vestir distintas opciones osadas. Foto: BuzzFeed.

Otro look un poco más arriesgado fue este en donde Anya Taylor Joy optó por un vestido midi floreado, muy primaveral, y lo combinó con un tapado morado con aplique furry y lazo en la cintura, y unas sandalias negras con aplique joya.

Este es un estilismo más formal, pero también mucho más osado para usar ya que combina muchos colores y prendas de distintas temporadas, que en algunas ocasiones pueden lucir un poco desfasadas según la época del año en la que estés. Un juego que puedes realizar con tu look al combinar muchas tonalidades es que solo haya un color que se destaque por sobre todos los demás y sea el más vibrante, como en este caso el morado del tapado.

Anya Taylor Joy también tiene looks muy arriesgados pero que al mismo tiempo lucen súper chic. Foto: Tumblr.

¿Quieres ir a la oficina con una onda canchera? Mira este look de Anya Taylor Joy en el que eligió una minifalda blanca con apliques de cristales, una camisa celeste, una chaqueta a rayas turquesa y roja, zapatos marrones y clutch rojo. La ventaja de este atuendo es que puedes cambiar estos zapatos por unos borceguíes y darle un estilo más rockero, o reemplazar con sandalias sin tiras en el tobillo para que tus piernas luzcan más largas.

Estos son los tres looks de Anya Taylor Joy que todas queremos lucir con el objetivo de romper algunas reglas. ¿Te animas?