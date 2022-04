Laurita Fernández apuesta a los jeans wide leg con estos looks

Laurita Fernández apuesta siempre a un estilo más informal, despreocupado pero usando o agregando tendencias. A continuación, analizaremos sus looks con un estilo de jean que es infaltable en nuestros armarios, no solo porque está de moda sino porque favorece a todas: los wide leg.

Por supuesto que están los jeans que nunca dejarán de ser tendencia como los rectos o los pitillo, pero hay otros jeans que vuelven y que son furor. Casi convertidos en clásico, los wide leg modelan nuestros cuerpos y nos ayudan a lograr una figura más armoniosa. Pasen y vean las combinaciones que elige Laurita Fernández para estos pantalones.

Laurita Fernández juega con un estilo más formal con sus jeans wide leg. Foto: Instagram.

Los jeans wide leg quedan bien con todo, aunque si los combinas como en este look de Laurita Fernández lucirás impoluta. La conductora eligió unos jeans con roturas junto con una camiseta blanca con con estampa en azul eléctrico y rojo, blazer cropped blanco y sandalias rojas de tiras.

Elegir blanco siempre es una buena opción con cualquier jean, ya que aporta brillo y luminosidad a distintas zonas y equilibra el look como todos los colores elegidos. Es decir que no hay una sola pieza protagonista en el look, sino que se completa el outfit con todas las prendas involucradas.

Lo bueno de estos jeans es que puedes combinarlo con lo que más te guste y todo te favorecerá. Foto: Instagram.

Para todas las viajeras, este look de Laurita Fernández les vendrá como anillo al dedo. La rubia se decantó por unos jeans wide leg con una camiseta blanca anudada y unas zapatillas blancas con apliques en beige.

Este tipo de pantalones que terminan anchos en el bajo tienen la oportunidad de ser usados con zapatos que tengan plataformas. Ustedes se preguntarán el porqué. Pues porque al ser ancho en esa zona, añadirle plataformas reunirá toda la atención del look en esa área y armonizará todo el outfit. Te recomendamos que la prenda superior sea básica o muy simple para no generar mucho ruido en el estilismo.

Laurita Fernández aplica el menos es más para esos looks en donde vas a sumar otras prendas. Foto: Instagram.

Los looks básicos son los mejores para añadir o reemplazar prendas por otras. Así es este look de Laurita Fernández en donde optó por unos jeans wide leg junto con un top blanco anudado y unos botines negros en punta.

En este caso, la elección de los zapatos en punta fue la mejor, ya que todo calzado que tenga esa forma triangular, estiliza el cuerpo y hace más largas tus piernas.

Laurita Fernández obtiene los mejores outfits con jeans wide leg para que tú te inspires día a día.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!