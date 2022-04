Las botas de Rosalía que causan furor en todo el mundo

Rosalía siempre está un paso adelantada en lo que a moda respecta. Su fusión con marcas como Balenciaga, Balmain o Versace la hacen súper estilosa y osada en todos sus looks. Esa osadía podemos verla en sus nuevas botas preferidas. ¿Adivinas cuáles son?

Todas conocemos las botas de punta redonda, pero ¿nos creerías si te dijéramos que ahora llegan las botas de punta cuadrada? Pues deberás hacerlo porque Rosalía ha sido una de las primeras en ponerlas de moda y ya vemos una nueva tendencia que se acerca a nuestros armarios. ¡Así puedes combinarlas!

Rosalía se anima a las botas de punta cuadrada con un total look en negro. Foto: Instagram.

En este outfit, podemos ver a Rosalía en Nueva York vistiendo de negro total con sudadera, blazer sastre, guantes, mini bandolera, leggings y unas súper botas altas de cuero y de punta cuadrada. Este tipo de forma cuadrada suele añadir más peso visual en esa zona, por ende lo mejor será que uses prendas ajustadas en las piernas para no crear más volumen en la parte inferior.

Estas botas serán una de las tendencias que cierren este osado año. Foto: Instagram.

Rosalía también se anima a las botas de punta cuadrada de color. En este caso, la cantante usó unas botas cortas azul pastel junto con una falda blanca midi ceñida y un top de cuero negro con escote corazón. Este es un look más osado, pero la cantante logró equilibrarlo jugando con prendas más clásicas en colores neutros para que las botas fueran las protagonistas.

Rosalía ama mezclar estilos y lo vuelve a hacer en este atuendo. Foto: Instagram.

Las que buscan un outfit más nocturno, Rosalía les tiene el look ideal. La artista optó por un vestido negro lencero de finos tirantes con un top naked o semi transparente de mangas largas y unas botas altas blancas iguales a las del anterior look. Si quieres darle una pizca más elegante al look, puedes añadirle un blazer negro sastre que además te estilizará.

Rosalía tiene las botas de punta cuadrada que serán tendencia lo que resta del año. ¿Te animas a usarlas?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!