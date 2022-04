Hay accesorios que nunca pasan de moda. Que siempre quedan bien y suman a un look. Por eso los estilistas recomiendan invertir en una buena cartera, un buen collar que puedan ser un básico del guardarropas que tengas por siempre. Las perlas pueden estar perfectamente dentro de ese ítem de moda sin fecha de vencimiento. A los 64 años, Fran Drescher, La Niñera, muestra cómo sumar perlas a tus looks.

Lejos de pensar que las perlas son el típico collar de las abuelas, hoy las perlas son tendencia. Solo por dar un ejemplo, en su vuelta con And Just like that Sarah Jessica Parker iluminó sus más recientes looks con su collar doble de perlas combinadas en color negro y otro verde esmeralda. El icónico personaje de Carrie Bradshaw adoptó el collar de perlas como uno de sus accesorios de cabecera.

Fran Drescher también elige sumar perlas a sus looks cuando quiere darles un toque elegante, chic y distinguido. Aquí algunas opciones para que puedas tener en cuenta y te animes a usar este ítem de moda que siempre queda bien.

Mega perlas

Este look de Fran Drescher es perfecto para mujeres mayores de 60. Suma las perlas a un conjunto de chaqueta y le da un toque súper original. En el cuello, como botones y como detalle de los bolsillos delanteros las mega perlas son protagonistas. Le suman un toque de brillo y luminosidad perfectos.

Estas mega perlas lo son todo en este traje de chaqueta y falda. Ubicadas en el cuello, como botones y en los bolsillos le dan un toque glam y canchero.

Estilo Jackie

Jackie Kennedy fue sin lugar a dudas un ícono de la moda de su tiempo, una mujer que marcó un antes y un después con su estilo, y con ítems fashion que aún hoy siguen súper vigentes. Fran Drescher recurre mucho al estilo Jackie. La ventaja de estas propuestas es que este tipo de opciones te simplifican el momento de pensar qué me pongo, porque ya sabes que con estas alternativas nunca fallas.

En este caso, la actriz de La Niñera, optó por un vestido negro, de líneas simples, acompañado por un collar de perlas de dos vueltas, el complemento perfecto para este vestido. Demuestra que las perlas son un material de belleza atemporal, y un ítem chic que refleja estilo y personalidad.

La actriz de La Niñera elige un estilo Jackie, un clásico que siempre te hará quedar bien.

Perlas negras

Otra alternativa súper válida para incorporar perlas a tu look es esta que eligió Fran Drescher. Eligió una camisa blanca de corte clásico, otro básico que vale la pena incorporar a tu guardarropas ya que nunca pasa de moda y siempre queda bien. Y para combinarla y sumarle ese toque chic apostó por un collar de perlas negro, con el logotipo de Chanel, otro ícono de la marca francesa que colocó a las perlas en un lugar destacado de la moda para siempre. Cuentan que Coco Chanel consideraba a las perlas como un amuleto y decía que los collares de perlas largos que daban vueltas sobre su cuello -un ítem que pasó a ser su sello personal-, le iluminaban el rostro y le traían suerte.

El collar de perlas negras estilo Chanel le suma ese detalle elegante a una simple blusa blanca.

Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.