Julia Roberts muestra cómo llevar el traje sastre con estilo juvenil

A los 54 años Julia Roberts sigue espléndida. Esa sonrisa que cautivó al mundo entero en Mujer Bonita sigue intacta. Mantiene su increíble pelo, voluminoso y brillante. La actriz se ha convertido en referente de estilo y moda para mujeres mayores de 50. Sigue siendo tapa de revistas y la elegida de las más importantes marcas de moda y belleza. El secreto de Julia Roberts es que tiene un look juvenil, y sobre todo muy natural, nada forzado.

Aquí tres opciones perfectas de Julia Roberts para llevar el traje sastre con estilo juvenil. Alternativas descontracturadas, con tendencias, para que puedas imitar y adaptar a tu estilo. Ideales para una reunión de trabajo, pero también para una salida con amigas.

Versión oversized

La sastrería oversized no entiende de edades y rejuvenece cualquier estilismo. En este caso Julia Roberts elige un saco cruzado extra grande, en color chocolate, un tono que nunca pasa de moda. Lo combina con una camiseta blanca lisa, un básico que siempre hay que tener en el guardarropas. Este look queda todavía más juvenil si lo usas con unas sneakers. Como abrigo la actriz decidió combinarlo con un tapado de corte clásico en el mismo tono. El pelo suelto, con ondas rotas, es otro detalle que ayuda a descontracturar el look, perfecto para mujeres mayores de 50 años.

La sastrería oversized no entiende de edades y rejuvenece cualquier estilismo. Combinada con una simple camiseta blanca, queda perfecta.

Colores shocking

Otra tendencia que pisa fuerte en materia de trajes sastre y te ayudará a salir del clásico de chaqueta y pantalón, es apostar al color. Elegir sastrería de colores intensos, es siempre una buena alternativa. Además de estar super de moda, le da un toque juvenil a la sastrería de corte clásico. En este caso Julia Roberts tiene un traje color turquesa que le sienta espectacular. Es importante que tengas en cuenta que tanto los tonos pasteles como los colores intensos, resultan mucho más favorecedores que los colores oscuros para las mujeres mayores de 50 ya que aportan brillo y luminosidad a la cara.

Elegir sastrería de colores intensos, es siempre una buena alternativa.

Estilo deportivo

Esta alternativa de traje sastre que lleva Julia Roberts merece medalla, aplauso y beso. Es perfecta por donde se la mire. Ideal para sumarle un toque más juvenil a tu guardarropas si tienes más de 50. El rojo es un color sentador por naturaleza: le queda bien a morenas y rubias. Pero el detalle que marca la diferencia son las tiras negras y de color que tiene a los costados de las piernas. Le dan un toque descontracturado, un estilo deportivo que es muy sentador. Otro punto importante en este look: lo combina con una camisa blanca de corte clásico, otro ítem que no puede faltar en tu guardarropas y unos stilletos negros super altos que van genial.

El detalle de las tiras negras y de color que tiene a los costados de las piernas le da un toque descontracturado, un estilo deportivo que es muy sentador.

¿Ya elegiste cuál de los looks con traje sastre de Julia Roberts se adapta mejor a tu estilo o personalidad? La clave es encontrar una propuesta que te identifique y te haga sentir cómoda.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.