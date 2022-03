Emma Watson y mejores looks con mocasines

Emma Watson prefiere los looks sencillos, pero con básicos de armario que nunca fallan en colores neutros como el blanco, negro y beige. En esta ocasión, estos atuendos irán acompañados de los mocasines más clásicos del mundo: los negros.

Es por esto que nos gusta el estilo callejero de Emma Watson, ya que siempre tiene estos looks fáciles de clonar con prendas que todas tenemos en el guardarropa. Si aún no compras mocasines, es hora de hacerlo porque serán tendencia este año y muchos más.

Emma Watson propone este look lleno de básicos. Foto: Pinterest

En este look, Emma Watson elige sus mocasines negros en punta junto con una falda negra lápiz, top blanco, gabardina beige y un gran bolso negro. Este atuendo es lo más clásico que puede ayudarte en cualquier época del año, ya que si es verano lo usas sin gabardina. En el entretiempo puedes llevarlo con un abrigo y, si es invierno con un tapado más abrigado.

Si prefieres algo fácil, decántate por un total look en algún color. Foto: Pinterest.

No hay una única manera de llevar estos mocasines, sino que puedes combinarlo con un total look en algún color como en negro tal como hizo Emma Watson. La actriz llevó unos jeans pitillo cropped, sweater de cuello alto y tapado beige. En este caso, la hebilla dorada en los mocasines le da más elegancia al look y es fundamental por si quieres añadir otro toque distintivo.

Los mocasines también se llevan en verano como hace Emma Watson. Foto: Pinterest.

¿Quién dijo que en verano no podían usarse mocasines? Emma Watson prueba que la combinación vestidos más mocasines es infalible. La actriz elige sus mocasines negros con un vestido de escote cerrado y recto en blanco junto con un bolso negro y gafas de sol. Tú puedes elegir el vestido que más te guste con distintos estilos para combinar con tus mocasines.

Emma Watson ya se convirtió en fanática de los mocasines y los usa en cualquier look. ¿Tú ya tienes tu par favorito?