Danna Paola y las claves esenciales para vestir un jean con estilo

Danna Paola posee un estilo urbano/moderno que todas las chicas de su edad quieren tener. Lo que hace la cantante es tomar prendas clásicas como jeans, y combinarlos con piezas más vanguardistas como bralettes o bodies. Si quieres lograr sus looks, entonces no te pierdas esta nota.

Puedes llevar de mil maneras cualquier jean. Con camisas, tops, chaquetas, chamarras o sudaderas, este tipo de pantalones es un must-have para cualquier evento u hora del día. Solo necesitas saber los consejos esenciales de Danna Paola para llevarlos con mucho pero mucho estilo.

Jeans con parches

Danna Paola se anima a los jeans con parches más noventosos. Foto: Instagram.

Estos jeans nos recuerdan a una joven Gwen Stefani mostrando su lado más punk y salvaje, allá por los 90'. Danna Paola los vuelve a traer a la vida moderna en forma de jean oxford con muchos parches a cuadros, con dibujos o letras. Como aquí el pantalón es la pieza principal, decidió combinarlo con prendas más simples como un top negro de cuello alto y botas marrones con plataforma.

Otra manera de llevar estos jeans con parches es reemplazando el top por una camisa blanca de mangas largas, unas zapatillas y un blazer negro o de color neutro para que el estilismo luzca más elegante.

Rectos

Prueba la combinación jeans + bustier como Danna Paola. Foto: Instagram.

Esta es una de las tendencias 2022 traídas de los 2000 cuando todas las mujeres usaban jeans rectos porque prácticamente eran los básicos de armario. Esa premisa vuelve este año pero renovada y combinándolos con prendas más osadas y sensuales.

Danna Paola, por ejemplo, optó por combinar sus jeans rectos con un bustier satinado con encaje, blazer sastre negro con hombreras, botas negras con tachas, guantes de cuero y gafas de sol. Toda una nueva revelación estilística para nuestros básicos jeans que funciona muy bien.

Tiro bajo

Danna Paola recicla sus jeans de tiro bajo del año 2000. Foto: Instagram.

Algunas amarán la vuelta de este tendencia y otras la odiarán. Entre las que la aman, tenemos a Danna Paola que se decantó por unos jeans de tiro bajo bicolores y con estrellas, junto con un bralette animal print, zapatillas blancas, bolso amarillo y bandana celeste.

Lo verás a simple vista y seguramente pensarás que es un revoltijo de prendas, pero la cantante resolvió este look de una manera perfecta con mucha actitud. Si no quieres llevar bralette o no te sientes cómoda, puedes sustituirlo por un top o crop top blanco.

Danna Paola y sus jeans de tendencia nos vuelven locas. ¡Ya queremos usar uno y combinarlo como la actriz!