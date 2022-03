Cómo usar todos los días el color tendencia 2022 por Nuria Roca

Nuria Roca es una de las presentadoras españolas más conocidas. Sus programas son vistos por miles de personas que la siguen por su inteligencia, actitud y por supuesto, sus looks. En esta ocasión, nos dará a conocer cuál es su color tendencia 2022 favorito en estos tres looks.

Una de las tendencias 2022 en colores es el rosado. Nuria Roca lo elige en casi todos sus estilismos, ya sea dentro o fuera de la pantalla chica. ¿Tienes una prenda rosada y no sabes cómo combinarla? ¡Aquí te pasamos algunos tips infaltables!

Sweater

Nuria Roca se convierte en una de las influencers que apuestan al rosado. Foto: Instagram.

El primer look de Nuria Roca se centra en su sweater rosado. Un look bastante arriesgado debido a que la conductora eligió diferentes colores en un mismo conjunto, pero vamos por partes. En primer lugar, tenemos el sweater rosado de cuello redondo y holgado junto con unos pantalones culotte en verde oscuro. Dos colores que mucho no tienen que ver, aunque Nuria Roca los hizo brillar.

¿Cómo lo hizo? Gracias a su cinto rosado y a sus stilettos blancos en animal print que unieron todas estas prendas. El cinto jugó como un mediador entre el sweater y el pantalón, mientras que el blanco de los zapatos permitió darle importancia a los demás colores.

Blazer

¡Este 2022 necesitas una prenda rosada! Foto: Instagram.

Si aún no te animas a comprar un blazer o tapado rosado, te advertimos que este es el momento. Sino mira a Nuria Roca que lo eligió en su blazer acompañado por unos pantalones negros, sweater aguamarina y bolso azul pastel. En este caso, la presentadora decidió combinar el rosado en gamas pasteles de distintos colores como el verde y azul.

Nosotras hubiésemos elegido un pantalón blanco antes que uno negro por el simple hecho de que el negro suele apagar los colores pasteles, mientras que el blanco permite iluminarlos.

Camisa

Nuria Roca también es especialista en combinar colores como en este looks. Foto: Instagram.

Para las que quieren atreverse con el rosado, les tenemos este fantástico look de Nuria Roca. Aquí, ella optó por una camisa rosada satinada, unos pantalones wide leg amarillo mostaza, blazer morado y sandalias nude.

Aunque pareciera que ningún color combina, la conductora nos demuestra lo contrario. Tanto el amarillo como el morado son colores complementarios que siempre quedarán bien y el rosado es un color que se encuentra en el medio de ambos, lo cual también deja que el look luzca bien.

Nuria Roca nos permite ver sus claves de estilo para combinar uno de los colores tendencia 2022 como el rosado.