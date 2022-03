Las parejas más glamorosas de Hollywood y sus looks "de a dos"

No es fácil elegir el outfit indicado para una gran fiesta. Y en el caso de una pareja esto lo hace aún más complejo, porque este desafío se multiplica por dos. En la alfombra roja de la entrega de los Premios Oscar 2022 se pudo ver un desfile de las parejas más glamorosas de Hollywood que mostraron looks de a dos para una gran fiesta. En algunos casos estuvieron perfectamente engamados y clásicos, otros apostaron a un look más moderno y disruptivo. Aquí el análisis detallado de cada una de las propuestas, para que puedas inspirarte, tomar ideas y adaptarlo para una boda o una gran fiesta que tengas en pareja. Encuentra la mejor manera de lucirse de a dos, en sintonía.

Penélope Cruz y Javier Bardem: estilo elegante

Los actores españoles se lucieron en la alfombra roja. Ambos estaban nominados, ella por Madres Paralelas y él por Being the Ricardos. En este caso los dos apostaron por un color clásico que nunca falla para cualquier fiesta importante: el negro. Penélope, embajadora de Chanel lució un vestido espectacular, con una falda amplia con volumen y bolsillos. Por delante estaba todo abotonado, con ese detalle en el cuello con un tejido distinto al del vestido y detrás se lucía el gran escote de la espalda.

Javier Bardem, repitió una fórmula que le funcionó en los Goya y que es un buen tip para hombres: el total look: todo el conjunto, prendas y accesorios, son de color negro. Eligió un esmoquin de Ermenegildo Zegna, firma con la que se viste hace ya muchos años. En 2018 Bardem posó para la campaña otoño invierno de la marca reemplazando a quien era imagen de la firma, el gran Robert de Niro.

Super elegantes, Penélope Cruz y Javier Bardem.

Mila Kunis y Ashton Kutcher: estilo glamoroso

Es muy poco frecuente verlos juntos en una alfombra roja, de hecho en la entrega de los premios Oscar 2022 fue la primera vez que se los vio posando juntos. Ambos apostaron por un look glamoroso que los hizo brillar. Mila Kunis, con dos ítems tendencia: el rosado y el satinado. La actriz ucraniana llevó un vestido de satén rosa brillante entrelazado, que hacía lucir aún más su increíble figura y una cola dramática que le sumaba movimiento. Ashton Kutcher de esmoquin, sumaba glamour y combinaba a la perfección con el estilo de su mujer. Pero sin dudas lo que más llamó la atención de esta pareja fueron las miradas amorosas que se cruzaban mientras los flashes de todo el mundo los seguían.

Estilo glamoroso. Mila Kunis y Ashton Kutcher.

Will Smith y Jada Pinkett Smith: estilo moderno

Sin lugar a dudas fueron una de las parejas de la noche. Will Smith ganó su primer Oscar como actor principal. Para esta gran noche eligió un traje Dolce & Gabbana totalmente negro, su mujer decidió sumarle más drama a la gala y se llevó la atención de todos con un elaborado vestido color verde esmeralda de Jean Paul Gaultier con una cola con volantes y mangas largas.

Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Maggie Gyllenhaal y Peter Sarsgaard: estilo dramático

Si buscas un look más moderno y llamativo, la pareja de Maggie Gyllenhaal y Peter Sarsgaard pueden ser tus referentes. La actriz, que debutó como directora en La hija oscura, eligió un vestido negro de Schiaparelli. Fiel al estilo dramático de Daniel Roseberry, la propuesta mezcla arte y moda. El vestido negro, con detalles dorados y un escote muy favorecedor. Su marido, quien fue dirigido por Gyllenhaal en esta película acompaña perfectamente esta propuesta. A su esmoquin negro le sumó un ave dorada en la solapa que completa el look de los dos.

Maggie Gyllenhaal y Peter Sarsgaard.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons: estilo romántico

La actriz Kirsten Dunst nominada como actriz de reparto por El poder del perro eligió un estilo vintage romántico. Enfundada en un vestido vintage de alta costura de Christian Lacroix de la pasarela 2002. En tono rojo, con volados que generan un efecto como si fueran flores y escote strapless, super sentador. Jesse Plemons, quien hace de su marido en la ficción por la que estaba nominada, la acompañó a la perfección con un look total black que resulta una excelente opción para los hombres, en una ocasión de gala o fiesta importante. Una pareja en total sintonía estética.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

Kristen Stewart y Dylan Meyer: estilo disruptivo

Kristen Stewart y su novia, la guionista Dylan Meyer pudieron matchear sus looks en la alfombra roja, estuvieron muy combinadas con respecto a la propuesta estilística. Kristen Stewart, vestida por Chanel, firma de la que es embajadora, llamó la atención con un look más jugado. Llevó una camisa blanca con blazer negro y un minishort al tono que combinó con unos stilettos negros. Le quedaba impecable, es una buena opción si quieres ir distinta a una fiesta y evitar el clásico vestido, pero muchos estilistas cuestionaron que no era un look apropiado para la alfombra roja de un gran premio como los Oscar. El pelo suelto con mucho volumen y raya al costado y los ojos maquillados con smokey eyes completaron la propuesta a la perfección.

Kristen Stewart y su novia, la guionista Dylan Meyer.

Nicole Kidman y Keith Urban: estilo clásico renovado

Nicole Kidman como siempre impecable, fue una de las más elogiadas de la noche. Llevó un diseño de Armani Privé, hecho especialmente para ella y un espectacular collar de Harry Winston. Este vestido con volumen combinaba un estilo clásico pero renovado, que hizo que todos pusieran la mirada en ella. Los labios rojos y el peinado también fueron super acertados. Su marido, el cantante de música country Keith Urban, llevó un clásico esmoquin negro con camisa blanca y moño.