Oscar 2022: diseñadores top argentinos evaluaron los mejores looks

Año tras año la alfombra roja de los Premios Oscar es una pasarela donde podemos ver lo mejor de la alta moda y las tendencias que marcarán el resto del año. Nada mejor que la mirada de verdaderos expertos de moda, los reconocidos diseñadores Fabián Paz, César Juricich, Camila Romano y Javier Saiach para analizar los mejores looks que se vieron en la noche de los Premios Oscar 2022 en el Dolby Theatre en Los Angeles.

“Fue una noche muy especial y significativa en cuanto a moda. Creo que se hizo un review de los cortes clásicos de vestidos, se reincidió en los strapless y el largo estrella fue el midi. Este año la alfombra roja se destacó más por el look de las joyas que en años anteriores”, asegura Saiach.

“Volumen, brillo y texturas son las tendencias que predominaron en la alfombra roja. En esta entrega de los Oscar 2022 se vieron mucho los colores sólidos como nude, plata, rojo y negro y las siluetas con volumen. También las sobrefaldas volumétricas con efectos 3d. También se presentó mucho cut out, sustracciones en distintas partes del cuerpo como escotes y abdomen”, resume Romano, diseñadora de vestidos de novia y fiesta.

Jessica Chastain por Gucci

Jessica Chastain lució un esplendoroso vestido de Gucci corte sirena forrado de lentejuelas: de color cobre en la parte superior y de color malva en la parte inferior. “El lila es uno de los colores de la temporada. Se va a imponer con muchísima fuerza. Es uno de los más lindos”, asegura Juricich @cesarjuricichok. A Fabián Paz, también le pareció que el look de Chastain fue de lo mejor de la alfombra roja. “Jessica Chastain nunca defrauda en la alfombra roja. Siempre está deslumbrante. Este vestido de Gucci íntegramente bordado del degradé al lila, es un atuendo típico del Oscar, pero evolucionado”, comenta Paz @fabianpaz. “Jessica Chastain llevó uno de los vestidos fundamentales de la noche. Ella espléndida, marcó la tendencia de los colores. Los lilas más los metalizados”, comenta Saiach @jasaiach. “Me encantó su vestido super glam”, coincide Romano @_camilaromano.

Zendaya por Valentino

Zendaya, quien fue elegida como el ícono de moda 2021 no defraudó y se llevó todas las miradas de la alfombra roja de los premios Oscar 2022 con una propuesta muy original. Llevó una camisa blanca satinada en versión croptop inspirada en un look masculino pero muy femenina y glamorosa. La combinó con una falda platino de cola. “Zendaya es una de mis favoritas. Es muy espléndida y vanguardista. Es la imagen de Valentino, lleva un crop top que solo ella puede llevar. Es muy trendy y la musa de los grandes diseñadores”, asegura Paz. “Muy moderno, el dos piezas es tendencia. Todas las marcas han hecho faldas combinadas con crop tops, chaquetas o bustiers. Se usa que se vea algo de piel. Aunque no sé si es lo que más me gusta”, agrega Juricich. “Zendaya tiene una propuesta joven y disruptiva. Sus joyas modernas aportando extra elegancia. Un ejemplo de lujo urbano, atractiva y comfort”, suma Romano. “Zendaya con la nouvelle couture, muy moderna, muy joven. Es un outfit que no es para todas las edad”, agrega Saiach.

Nicole Kidman por Armani

La actriz nominada por Being the Ricardos eligió un vestido con volumen, de Armani. El color fue especialmente hecho por la casa para ella. “Nicole estuvo sobresaliente y muy segura. Con un modelo muy parecido a un Armani que había usado en años anteriores en un azul cobalto. En esa oportunidad con un moño y ahora con un peplum”, afirma Saiach. “Nicole Kidman siempre está correcta, tiene el color, el maquillaje indicado, pero un poquito aburre”, asegura Fabián Paz. “Es divina, pero ese vestido con un gran polisón, no se si la favorece. El volumen le hace una cadera demasiado prominente. El make up y el pelo están súper bien”, agrega Juricich.

Ariana DeBose por Valentino

La ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por West Side Story, se animó a usar pantalones en la alfombra roja. Con un modelo rojo intenso, compuesto por un crop top y unos pantalones anchos. Pero sin dudas el ítem más llamativo de su look fue ese abrigo capa con super volumen. “La actriz apostó por un pantalón y un croptop colorado, con ese chal increíble, divino. No sé si ese escote es el que más la favorece, pero el look general está muy bien”, afirma Jurisich. “Fue a lo seguro eligiendo un Valentino. Con este diseñador no te equivocás nunca. Y el color también es emblema de la marca. El escote y los pantalones son el ítem de la temporada en alta costura”, suma Paz.

Lupita Nyong’o por Prada

Lupita Nyong'o, una de las actrices más elegantes, ha vuelto a recurrir a la casa Prada. Llevó un vestido de lentejuelas de distintas formas, todas en tono dorado. La actriz ya había apostado por vestirse con el color de la estatuilla en 2018, es que el dorado le queda perfecto con el tono de su piel. “Lupita se ha transformado en los últimos años en la reina de la alfombra roja. Nunca defrauda, siempre está super trendy a la vanguardia. En este caso deslumbró con un Prada toda de dorado. Me encanta”, asegura Paz. Juricich coincide en elogiar el look y detalla un ítem tendencia “El dorado y los vestidos con mangas son tendencia”. Saiach también destaca este look: “Lupita siempre es una reina de las entregas de premios. Estuvo con unas lentejuelas rectangulares con detalles en rosa, usó metalizado más colores pasteles”.

Penélope Cruz, por Chanel

La española deslumbró en la alfombra roja. la actriz, que es una de las caras de Chanel lució un vestido negro, que llevó 680 horas de trabajo, con bolsillos, falda con volumen y todo el glamour del viejo Hollywood. “Llevó un Chanel típico de la casa, nada muy ajeno al ADN de la firma”, explica Saiach. “Penélope Cruz nunca se equivoca en una alfombra roja. Hace años que es una de las musas de Chanel. Todo en ella es impecable: el color correcto, el corte correcto, el pelo, el make up”, comenta Paz. “Simplemente espectacular”, asegura Juricich.