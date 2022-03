Cuáles son los zapatos tendencia de la temporada otoño invierno 2022

Comenzó el otoño, el invierno está en camino, y en cuestión de moda se impone una nueva temporada de calzados. Los zapatos son los accesorios de moda fetiche para fashionistas, y estos son los modelos de zapatos que serán protagonistas de las tendencias de la temporada otoño invierno 2022.

En general, lo que en 2020 comenzó como una necesidad de cambio hacia un concepto de moda más funcional y versátil, dos años después ese must have se instaló con más diseño. Por eso, la tendencia en calzado hoy es no resignar comodidad, presentada con más estilo y calidad. Así, la clave de los zapatos que pisan fuerte este otoño-invierno está en apostar al diseño con personalidad y confort.

Zapatos de invierno “veraniegos”

La idea de combinar el calzado de invierno con el estilo del verano es posible a través de los colores vibrantes que le dan nueva vida al invierno. Así, los tonos vivos conquistan las prendas de los estilismos de la temporada más fría, y también “suben la temperatura” de los pies.

La influencer italiana Chiara Ferragni demuestra que el calzado de invierno se suma a looks en colores intensos. El color llega al calzado de invierno.

Las tonalidades que se imponen son naranjas, celestes y lilas que conviven con los más clásicos camel y negros. Los zapatos en colores fuertes e intensos son ideales para llevar con looks monocromáticos.

Suelas track o “chunky”

En 2022 las suelas gruesas y dentadas marcan el ritmo de la temporada otoño-invierno, y las veremos en zapatos con y sin taco. Tanto en botas como en zapatillas, la tendencia “chunky” será una de las favoritas a la hora de completar outfits informales y formales.

Zapatillas de lona

Es un clásico noventero que volvió de la mano ¡y en los pies! de los protagonistas de la serie fenomeno “El Juego del Calamar”. Las zapatillas son sinónimo de comodidad y es el calzado más versátil y fácil de combinar en estilismos urbanos y de inspiración street style.

Las zapatillas de lona siguen el boom de la serie “El juego del calamar” y se usarán todo el tiempo para sumarle onda a tus looks.

El poder de las botas

Las botas en todas sus versiones siempre son un must del otoño e invierno, y este año cobran un mayor protagonismo acompañando prendas de una pieza, como vestidos o monos, pantalones chupines o leggins.

Las botas cortas se usarán apenas por arriba del tobillo con su variantes en tacos altos y finos o bajos y cuadrados.

Las que más se usan son, en el caso de las largas, los modelos lisos y atemporales, de taco medio o alto. Y en cuanto a las botas cortas, se usarán apenas por arriba del tobillo con su variantes en tacos altos y finos o bajos y cuadrados.