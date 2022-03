Las gafas de sol de Jennifer Lopez que combinan con todo

Jennifer Lopez es una fanática de la moda y hace años se convirtió en una excelente empresaria, gracias a su estilo y su visión para los negocios. Ha creado muchas cápsulas de ropa para firmas de lujo y también accesorios como gafas de sol que son uno de los complementos que nunca pueden faltar.

La firma australiana Quay es una de las preferidas de la Diva del Bronx y por ello no dudó en formar parte del equipo de diseño para crear una línea llamada "JLo". La colección tuvo en total 14 modelos que incluyen las gafas de aviador y cat eye, que se convirtieron rápidamente en tendencia en todo el mundo.

El modelo de gafas de sol preferido de la artista es el oversized, que consiste en ser muy grande y cubrir gran parte del rostro. Para Quay diseñó uno llamado "Get It Right", como su famosa canción, que es un diseño recto y tiene una patilla que es la continuación de una línea que atraviesa todo el frente en dorado.

Jennifer Lopez para Quay. Fuente: Vogue.

Desde 2015 que Jennifer Lopez utiliza esta marca y en una entrevista a People habló sobre su colección: "Fue muy natural y sencilla. He llevado estas gafas de sol desde hace mucho tiempo". El modelo oversized se puede encontrar por $50 euros y al ser uno de su preferido se la ha visto con ellos en reiteradas ocasiones.

Otros modelos de gafas de sol oversize del estilo de Jennifer Lopez

Quay tiene un sinfín de modelos para todos los gustos y las necesidades como el Nightfall, otro modelo oversized. Su precio varía entre $85 euros para los polarizados en negro y en tostado; de $65 euros para el púrpura, tostado con rojo, tostado con dorado, negro común; y de $55 euros para el rosa metalizado y el negro mate.

"Tan enigmáticos que tuvimos que llamarlos NIGHTFALL (anochecer). Estas gafas de sol fáciles de usar se ajustan perfectamente, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, y cuentan con una elegante lente de una pieza en una gama de combinaciones de colores + opciones, incluida la polarizada", indican en el sitio web.

Modelo Nightfall de la firma australiana. Fuente: Quay.

El modelo Come Thru, a un precio de $65 euros, también es muy popular y un estilo muy parecido a los que utiliza Jennifer Lopez, aunque sus puntas son más cat eye. "Presenta marcos de inyección invisibles que ponen el foco en una gama de lentes opacos espejados que ocultan completamente los ojos", se puede leer en la descripción.

Lucir como Jennifer Lopez es muy sencillo, solo hay que tener en cuenta algunos detalles sobre su ropa y sus accesorios. La artista es fanática de las gafas oversized, que combina tanto con chándal y zapatillas o con fabulosos vestidos para ir a eventos de gala.



¿Te gusta usar gafas de sol oversized?