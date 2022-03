Los looks con falda de Olivia Palermo

Olivia Palermo es una influencer que no se conforma con las tendencias vistas sino que busca las propias, con distintos looks. Hoy la verás vistiendo sus mejores outfits con faldas plisadas y otras prendas de compañía que la ayudan a encontrar su verdadero y personal estilo.

Las faldas plisadas son las más cómodas que existen ya sea por su ligereza, su soltura y su característico diseño. El estilo de Olivia Palermo es siempre un must-have y necesitamos estos looks con este tipo de faldas cómodas y chic.

Olivia Palermo elige las faldas plisadas para un look ejecutivo y señorial. Foto: Elle.

Este look va dedicado a las mujeres más elegantes que no se sacan el traje ni por un minuto. Olivia Palermo usa la chaqueta de traje pero decide implementarla con una falda plisada. La influencer elige una en negro, blusa blanca, blazer gris con cinto incluido, tapado negro y botas de charol negras. Un estilismo extra chic que luce muy parisino, aunque no estés en París.

¿Quieres lograr un look más relajado? ¡Apuesta por este atuendo de Olivia Palermo! Foto: Vanity Fair.

Otro tipo de outfit completamente distinto al anterior es este en donde el celeste impera. Aquí, Olivia Palermo optó por una falda plisada celeste de tul, un sweater celeste de punto, botas negras y bolso blanco. En este caso, estos looks más holgados son los más favorecedores para mujeres de cuerpo rectangular en donde las caderas sean más estrechas al igual que los hombros y casi no se marque la cintura, ya que si eres muy curvilínea no se verá armónico este tipo de prendas en tu figura. Solo las esconderá.

Para las que necesitan una falda plisada para la noche, pueden inspirarse en esta de Olivia Palermo. Foto: Mujer Hoy.

Para la noche, ¿qué tal si eliges una falda plisada satinada? Olivia Palermo opta por una en verde esmeralda combinada con una blusa negra de escote cerrado y mangas largas, y unas sandalias negras. Como verán, es un look completamente simple con dos prendas que tú puedes elevar añadiendo un blazer negro o joyería importante.

Olivia Palermo ya conquistó el poder de las faldas plisadas. Tú, ¿apuestas a estas faldas?