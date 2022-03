Los jeans ideales para hombres mayores de 40 años

Los jeans son tanto para el hombre como para la mujer un hit de moda siempre acertado. Eso sí, a medida que transcurre el tiempo el estilo de esta prenda atemporal se va adaptando al estilo personal, que va cambiando con los años.

Más allá de estereotipos y gustos personales, lo cierto es que los típicos jeans ripped deshilachados y 3 talles más grandes no son los que más verás en hombres mayores de 40 años. Y esto, claro, tiene una lógica.

Esa prenda rebelde de la juventud que aportaba el aire informal, relajado y cool se convierte con un toque de elegancia y pasa a ser un atuendo con mucho estilo. Veamos algunos ejemplos y qué modelos favorecen más si eres hombre y ya pasaste los 40.

Los mejores jeans para hombre después de los 40: ¡Tips para elegirlos!

Combinado con un saco al tono, zapatos de vestir y camisa ¡el jean de hombre es un hit de moda y queda súper elegante! Fuente. Revista GQ

Usar jeans es para toda la vida. Por supuesto que no hay edad para esta prenda tan combinable como cómoda y a la moda. Pero las formas que favorecen más en cada momento de la vida, los tonos y el estilo van variando.

Así como los niños no se visten igual que los jóvenes y los jóvenes no se visten igual que los adultos, hay algunos códigos implícitos en la moda que aunque no son reglas estrictas (y están para romperse) y cada cual las adapta según mejor le parece, es conveniente revisar.

¿Por qué? ¡Porque tu estilo también puede evolucionar! Como el hombre maduro que eres, simplemente lleva tus jeans al siguiente nivel.

Además, vestir de acuerdo a la edad es una de las máximas para verte joven. Bien producido, con jeans clásicos, quedarás sofisticado y a la moda sin necesidad de vestir como cuando eras un adolescente.

En síntesis, el hecho de que sean fáciles de combinar, atemporales y versátiles no quiere decir que siempre los puedas llevar de la misma manera.

Conoce cuáles son los jeans ideales para hombres maduros.

En los detalles está el secreto: los jeans perfectos

Aunque la calidad es importante, nunca está de más tener opciones extra para adaptarte a la situación. Fuente: Forbes

La combinación de un puñado de detalles es el truco para elegir los jeans de hombre ideales para cuando tienes más de 40 años. Los harán elegantes, serán duraderos y no se deforman. Favorecerán lo mejor de la silueta masculina y le darán el toque moderno.

Cómodos, funcionales y siempre a la moda, los jeans son difíciles de elegir por la cantidad de opciones que hay en el mercado. Repasemos los trucos para elegir los mejores.

En primer lugar debemos optar por calidad. El precio más alto puede ser una garantía de que durarán más y que la mezclilla es de las más resistentes. Esto es importante para que no se deformen, pierdan color o el cierre y los detalles cambien de color con los lavados.

Las marcas masculinas premium suelen tener una versión de jeans de hombre con dos o tres cortes de moda siempre a disposición, cada temporada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el color del jean es fundamental para adecuarlo a la edad. Aquellos vaqueros demasiado claros son para figuras más jóvenes, suelen ser más holgados, modernos y rasgados. La opción del azul marino más intenso, con un leve desgaste es la elección adecuada.

Esta gama combina mejor con los colores neutros y además estiliza la silueta.

En cuanto al modelo, se recomienda elegir un corte al cuerpo en la parte superior, algo ajustado hasta la rodilla y luego, depende del gusto personal: desde los rectos hasta los de estilo chupin, todo es válido.

Lo importante es que los jeans se acomoden al cuerpo y no al revés. Probar varios es una buena idea ¡No te quedes con el primero que ves! La comodidad te irá guiando.

Con un saco informal, una camisa o una remera con estampa rockera le darás la vuelta de estilo sin necesidad de recurrir a los detalles que la juventud agrega: nevado, desteñido, deshilachado, roto, etc. Eso se lo dejamos a ellos.

Por otro lado habrá que tener en cuenta que el material denim más delgado puede ser más fresco pero no más duradero ni resistente.

La tela más gruesa y rígida es la que debes priorizar y su cuota de spandex hará que no pierdan su forma. No le temas a sentirlos algo ajustados al principio, luego se acomodan al cuerpo ¡Nunca los lleves un talle más, deben quedar justos!

Por último, conviene llevarlos al sastre si hay ajustes de largo que hacer. Siempre es clave que el largo de la pierna quede cómodo para no forzar el tiro ni deformarlos al tirarlos constantemente hacia arriba.

¿Te sirvieron estos tips para elegir unos jeans de hombre?

Como decimos siempre, tanto para ellas como para ellos, ¡recuerda que las reglas están hechas para romperse! Estas son sugerencias, sólo por si tienes dudas. Lo importantes es que uses lo que te haga sentir cómodo, en el momento de la vida que sea.