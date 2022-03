Fran Drescher y sus grandes looks con camisa blanca

“En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca.” La frase de la diseñadora inglesa Victoria Beckham es tan contundente como cierta. La camisa blanca es una prenda súper versátil, no solo por las posibilidades que da en sí sino por las opciones muy variadas para combinarla y crear looks completamente diferentes. A los 64 años Fran Drescher, La Niñera, tiene un estilo muy marcado y definido. En su guardarropas las camisas blancas ocupan un lugar importante.

Drescher demuestra que más allá del estilo clásico y más formal que nunca pasa de moda, hay otras alternativas más juveniles y descontracturadas de llevar una camisa blanca. Aquí diferentes ejemplos y modos de combinarlas, perfectos para mujeres mayores de 60 años.

A los 64 años Fran Drescher, La Niñera, tiene un estilo muy marcado y definido. En su guardarropas las camisas blancas ocupan un lugar importante.

Homenaje a La Niñera con un toque de tendencia

En esta opción de look Fran Drescher hace un claro homenaje a su personaje de la adorable Nana Fine en The Nanny. El chaleco fue uno de los ítems de moda que impuso en la sitcom, pero como en la moda todo es cíclico hoy los chalecos regresan y pisan fuerte este 2022.

Combinar una camisa blanca de corte más clásico con un chaleco rojo puede ser un buen truco para lograr un look más juvenil y descontracturado. También sirve para sumar un toque de color si eres de estilo más clásico y siempre apuestas por los tonos más neutros.

Otro detalle favorecedor para mujeres mayores de 60 años de esta propuesta con chaleco es que estiliza la figura, marcando más en detalle la cintura.

Combinar una camisa blanca de corte más clásico con un chaleco rojo puede ser un buen truco para lograr un look más juvenil y descontracturado.

Un clásico que nunca falla

La combinación de camisa blanca con pantalón negro permite un look atemporal, elegante y sofisticado, que nunca falla. Sirve para una reunión de trabajo por la mañana y un cocktail por la noche. Con esta propuesta nunca estarás over dress. Lo bueno es que encaja con cualquier estilo y tipo de cuerpo y además es tan cómodo casi como “un uniforme” en el que no tienes demasiado en qué pensar.

En este caso Fran Drescher eligió una camisa blanca de corte clásico, que lleva levemente desabrochada para mostrar un poco más de piel en la zona del escote y el cuello, un truco muy sentador para mujeres mayores de 60 años.

La combinación de camisa blanca con pantalón negro permite un look atemporal, elegante y sofisticado, que nunca falla

La camisa de lino, un “salvavidas”

Si tienes más de 60 no hay dudas de que tienes que tener en tu guardarropas una buena camisa de lino blanca. Es un salvavidas estético perfecto, porque sirve para miles de ocasiones y crear los mejores looks. El lino es un material noble y fresco, que siempre da un toque descontracturado a cualquier propuesta de estilismo. Puedes usarla con un look más informal, incluso hasta playero sobre un traje de baño y también va perfectamente con una falda o un pantalón de corte recto. Fran Drescher apostó por un look totalmente casual, con una camisa de lino un poco oversized, perfecta para compartir un rato con su mascota, que desde que lo rescató de un refugio de animales, no quiere estar ni un minuto sin ella.

Si tienes más de 60 no hay dudas de que tienes que tener en tu guardarropas una buena camisa de lino blanca.

Con super volados

El rasgo distintivo de esta camisa blanca que eligió Fran Drescher son sin dudas los volados en la zona de los puños y el cuello. Estos le dan un toque más divertido a la propuesta de estilo. Es perfecta para las mujeres que no tienen demasiado busto, ya que el volado en la zona del cuello les aporta volumen. Si tienes la espalda más ancha o demasiado escote tal vez resulte más favorecedor otro tipo de corte de camisa.

La camisa con volados es perfecta para las mujeres que no tienen demasiado busto, ya que el volado en la zona del cuello les aporta volumen.

Ya tienes varias opciones en las que Fran Drescher logra combinar la camisa blanca, este clásico de clásicos. Lo importante es que elijas la que te hace sentir bien, cómoda y te permite mostrarte tal cual eres.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.