De 30 a 70 años: diferentes looks de famosas argentinas

Todas las famosas estrellas de la farándula argentina estuvieron presentes en el Foro Paramount+. Este evento presentó las distintas propuestas argentinas que se podrán visualizar en el canal de televisión y la plataforma online. Pero, vamos a lo que nos concierne y esos son los looks de las celebridades que pisaron la alfombra azul. ¡Tú eliges tu favorita!

Susana Giménez

Susana Giménez apareció con un sensual vestido negro. Foto: Instagram.

La conductora fue una de las primeras en llegar al evento para promocionar su programa, "Susana, Invitada de Honor". Allí, la pudimos ver con un vestido midi negro, ceñido al cuerpo, con cuello y mangas largas transparentes junto con unas sandalias de plataforma con tacón de brillantes. Un vestido ideal para mujeres mayores de 70 años que quieran mostrar su cuerpo con comodidad y conservando la elegancia.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe propone un estilismo muy clásico junto al blanco y negro. Foto: Instagram.

La ex esposa de Diego Armando Maradona pisó la alfombra azul con un look en blanco y negro. El estilismo estaba formado por unos pantalones negros wide leg junto con una blusa blanca de mangas largas con un lazo en la cintura y escote en V, súper favorecedora. Este fue un look simple de Claudia Villafañe pero muy acertado.

Este es un look increíble, que todas las mujeres podemos clonar, pero especialmente recomendado para aquellas mayores de 60 años. Tiene varios puntos a favor: el largo del pantalón te permite despreocuparte un poco por el calzado y decantarte por el que más cómodo te resulte. El lazo en la cintura marca la figura reloj de arena y el largo de las mangas, si prefieres mostrar menos brazos, se compensa estupendo con la sensualidad del escote en V bien pronunciado.

Como sugerencia, únicamente te decimos que lo ideal es que elijas una blusa más corta, por encima de la cadera y no por debajo de ella, que te permita estilizar visualmente tus piernas, en caso de que así lo desees.

Mercedes Funes

Mercedes Funes se anima a los toques futuristas con su jumpsuit gris. Foto: Instagram.

Otra famosa que dijo "presente" fue Mercedes Funes. La actriz que será parte del elenco "El Primero de Nosotros" junto a Benjamín Vicuña y Luciano Castro, se presentó con un jumpsuit gris largo de pantalones pata elefante, bolsillos y escote cerrado, al mejor estilo futurista.

Mercedes Funes supo defender esta pieza que a muchas podría asustarlas y elevarla con un cinto y un clutch bicolor.

Violeta Urtizberea

Violeta Urtizberea se queda como la más sensual del evento con este vestido verde. Foto: Instagram.

Violeta fue una de las más sensuales de la noche, gracias a un vestido midi de escote en V en color verde botella. La actriz lo llevó con unas sandalias negras con tiras y un clutch blanco. El vestido le sentó como un guante y era perfecto para un evento de tarde-noche.

Candela Vetrano

Candela Vetrano eligió el looks más extravagante y juvenil. Foto: Instagram.

Y de la más sensual, nos vamos a la más osada que fue Candela Vetrano. La influencer y actriz se decantó por un conjunto de crop top y falda estampada en colores morado, rosado, naranja y blanco. El toque especial lo pusieron sus pies con medias rosadas y sandalias negras.

Estos fueron los looks de las actrices argentinas en el Foro Paramount+. ¿Quién fue tu favorita?

Recuerda que toda la información que te damos en MDZ Femme es por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda", si es que las hay, antecede a la principal: ¡Usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu edad ni ninguna otra característica física!