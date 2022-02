Las minifaldas con volado súper favorecedoras que elige Loly Antoniale

Por un momento dejamos de ver minifaldas y pasamos a ser fanáticas de las faldas midi que nos mostraron inicialmente distintas celebridades. Pero Loly Antoniale no dejó de lado estas prendas juveniles y decidió darle una vuelta para volverlas a traer al 2022. ¡Clona sus looks!

Las minifaldas o faldas de volados son una de las piezas que nos traen recuerdos del 2003-2004 que fue cuando más se usaron. Para Loly Antoniale estas faldas pueden tener una segunda oportunidad combinándolas de estas maneras.

Loly Antoniale se anima a un look juvenil con esta clásica falda de volados. Foto: Instagram.

En este primer outfit, Loly Antoniale se decantó por la minifalda de volados más clásica: la de color negro. Pero no se fue por un look aburrido sino que le dio color y diversión con un sweater rosa pastel con volados en las mangas, zapatillas Nike multicolor y un pequeño bolso rosa con flores.

Para algunas este look puede verse demasiado juvenil según la edad que tengas pero hay maneras de cambiarlo y hacerlo un poco más elegante y sobrio con, por ejemplo, una camisa blanca con mangas arremangadas y unos botines o stilettos negros junto con un tote bag en algún color neutro como marrón o azul.

Si quieres un look más formal, inspírate en este atuendo de Loly Antoniale. Foto: Instagram.

Las mujeres que buscan minifaldas con volados pero que se vean más nocturnas, Loly Antoniale tiene la ideal para ustedes. La influencer optó por un estilismo más formal con una falda negra de plumeti con un gran volado en el bajo junto con una blusa negra de cuello alto y mangas largas transparentes.

Como Loly no es una mujer que se decante mucho por la formalidad, le añadió parte de su estilo descontracturado con sus botas altas en verde neón, estampados y aplique de moño con cristales plata. Tú puedes cambiar estas botas por unas sandalias o stilettos negros.

Las faldas de crochet son perfectas para la playa y Loly Antoniale lo sabe. Foto: Instagram.

Si quieres algo un poco más relajado y en tendencia, ¿por qué no atreverte a una minifalda con volados a crochet? Loly Antoniale elige una en color beige y la combina con una camisa rosa anudada y ojotas regalándonos un estilo bien playero y chic. Este es un look que si no usas ahora, lo llevarás sí o sí en la playa.

Loly Antoniale nos regala estos tres looks divinos de minifaldas con volados combinadas de manera más original y moderna. ¿Te animas a usar nuevamente esta tendencia vintage?