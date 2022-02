Prepárate para ver a Meghan Markle con jeans ajustados

Meghan Markle, o Megan de Sussex, suele ostentar looks con prendas que se agotan de inmediato: abrigos, vestidos y, por supuesto, pantalones de jean ajustados, mejor conocidos como skinny jeans. El uso de los vaqueros ha llevado a la duquesa de a los titulares, debido al protocolo y a que se trata de una prenda asequible.

Los miembros de la realeza que usan mezclilla no deberían sorprender demasiado. La princesa Diana era conocida por usar jeans con todo, desde sudaderas hasta gorras de béisbol. El atractivo de ver a una duquesa con un par de pantalones ajustados desgastados, sin duda, tiene que ver con lo identificable que se siente ver a alguien que usa regularmente alta costura personalizada en algo que también puedes tener en tu closet.

Los skinny jeans negros de Megan Markle. Fuente: Instagram @marklemeganoffical

En el tiempo que Meghan Markle ha sido parte de la familia real, ha lucido una infinidad de looks con mezclilla. Lo que hace que el uso de este elemento básico del guardarropa sea tan refrescante como simple, se apega a lo esencial y lo usa de formas que son fáciles de recrear con piezas que se pueden encontrar en la mayoría de los closets. Lo que la convierte en una referente de moda perfecta.

Veamos los 3 tipos de skinny jeans que Meghan se Sussex usa:

Skinny jeans deshilachados en los tobillos

Un ajuste corto y un dobladillo desgastado pueden ayudar a que los jeans ajustados se sientan menos apretados. Los jeans con tobillos deshilachados que usó Meghan Markle para los Juegos Invictus en 2017 (¡su primera aparición pública con el príncipe Harry!) Cumplían con los requisitos.

Meghan de Sussex lució muy sobria en su primera aparición con el príncipe.

El look de mezclilla que Meghan Markle lució en los Juegos Invictus causó bastante drama en ese momento. Aunque, hay que admitir que los supo combinar a la perfección, mezclados de la mejor manera y logrando un estilo sólido, todo lo que vemos es una alternativa acertada para los jeans ajustados al cuerpo y rotos. No es un look súper llamativo, pero sí aprobado. ¿Cómo lo logró? Combinando los pantalones con una camisa blanca amplia.



Skinny jeans negros

La gente todavía está debatiendo el regreso de los jeans de tiro bajo, pero parece que Meghan Markle está a bordo de la moda del regreso de los pantalones ajustados. Cuando se los luce con un blazer extra grande y unos tacones, el estilo puede resultar bastante elegante.

¡Los skinny jeans han regresado!

Jeans con tacones altos

Quien dijo que los jeans no podían ser usados en looks formales, la duquesa de Sussex ha lucido innumerables veces un par de jeans oscuros con tacones, brindándonos su mejor saludo de princesa. Se ve elegante y arreglada. El corte es ideal para usarlo con botas de tacón puntiagudas, a lo Meghan Markle.

Jeans y stilettos, ¡una combinación formidable!

A ti, ¿cuál look con skinny jeans de Meghan Markle te gusta más?