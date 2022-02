Los secretos de Salma Hayek para no tener arrugas, sin pasar por el quirófano

Este ícono de belleza que es Salma Hayek, la actriz y productora mexicana de 55 años, tiene sus secretos y trucos para que su piel luzca increíble y casi sin arrugas. Pero además, sus tips ¡son todos naturales!

Lejos del bisturí, la actriz de The Eternals no cree en tratamientos invasivos ni retoques estéticos en el quirófano. Antes están su plenitud, felicidad y salud. Por ello, no antepone estereotipos estéticos a valores ni convicciones.

Expresión y perfección: los secretos de la piel aterciopelada más linda de Hollywood. Fuente. Glamour

Rutina de belleza por la mañana: Salma Hayek y su adoración por el agua de rosas

La actriz mexicana confesó varias veces a publicaciones femeninas que jamás limpia su rostro por la mañana: sólo por la noche. Por la mañana lo que hace es rociar un poco de agua de rosas para despertar la piel.



Esta costumbre se la enseñó su abuela, que le decía que la piel del rostro repone por la noche lo que perdió durante el día y la renovación celular funciona al 100%. Por ello, el momento de limpiar los restos de células muertas, smog y grasa acumulada es durante la noche, no durante las primeras horas del día.

Secretos para tener un cuello liso, terso y suave sin cirugías

Salma Hayek no descuida, no obstante, la flacidez del cuello, donde más se revela la edad, junto con la piel de las manos. Sabe que el cuidado para evitar arrugas en esta zona es crucial.

Por ello, confesó a InStyle que usa un concentrado de su propia línea de cuidado facial. El suero la salvó de lo que había empezado a notar: un comienzo de “cuello de pavo“. Por suerte, la actriz mexicana cuenta que dos semanas más tarde el inicio de la flacidez prácticamente había desaparecido ¡Lo mantiene bajo control usando el suero mágico!

Aceites y cremas faciales: una buena costumbre que ni Salma Hayek olvida

Amante de las rutinas de skincare, Salma Hayek usa cremas y aceites pero no por la mañana. La mexicana cambia de rutina de belleza según cómo se despierte su piel. No automatiza ese momento porque le parece sagrado: “la miro, presto atención a lo que necesita“, dijo en una ocasión a The Cut.

Eso sí, admite que la crema hidratante es algo que suele colocarse en la delicada piel del rostro, una vez que la siente limpia. Si la siente demasiado seca, mezcla unas gotas de aceite facial con la crema humectante y coloca con suaves toques. Ambos productos también son de su propia línea Nuance.

Se desmaquilla con aceite de coco: para una piel perfecta, casi sin arrugas, sin cirugías cada producto debe ser gentil. Para limpiar su tez morena y aterciopelada, Salma Hayek confía en el aceite de coco. Y claro, termina con agua de rosas para tonificar a la vez que elimina los residuos.

Lo mejor es usarla con una toalla húmeda ligeramente tibia para hacer un poco de vapor (a veces la pone en el microondas por unos segundos). De esta manera y con este pequeño detalle logra que los beneficios antioxidantes y calmantes del tónico puedan penetrar más profundamente.

Exfoliar con manzanilla o avena: lo mejor para una piel libre de retoques estéticos

Salma Hayek adora los limpiadores de Nuance: son de manzanilla suave, gentiles con la piel del rostro. Si no, recurre a algunas preparaciones caseras con avena, un poco de agua, leche de almendras y unas gotas de miel.

La actriz que saltó a la fama con la película “El Callejón de los Milagros“ confesó a The New York Times que dejar esos ingredientes en remojo le permite obtener un excelente limpiador natural para su piel.

Serum intensivo de noche: Salma jamás lo olvida

La morocha es constante y nunca olvida el cuidado intensivo para su piel por la noche porque, como le enseñó su abuela, es el momento en el que las células naturalmente funcionan para reponer y reparar la piel.

Salma Hayek usa un mix de sueros y óleos que van variando según cómo siente su cutis ese día: le encanta el suero Grand Millésime de Biologique Recherche, pero nunca se “casa“ con ningún producto sino que los varía.

A Vogue le confesó que no se inyectó jamás ningún relleno y que no planea hacerse ningún retoque estético. Confía en estos cuidados naturales, que requieren constancia, y sobre todo en realizar ejercicio físico, ya que el tono muscular es importante para mantener la piel sana, sin arrugas y para favorecer su circulación. También le presta atención a la hidratación y a la alimentación balanceada, como aspectos claves.

¿Qué te parecen estos secretos de Salma Hayek para lucir espectacular sin cirugía? ¡La actriz mexicana se ve increíblemente bella!