Los vestidos de Vicky Martín Berrocal que nos anticipan el verano

Vicky Martín Berrocal es asidua de los trajes en colores neutros. Por lo general, es lo que elige para vestirse en cualquier ocasión. Pero, en esta nota, veremos tres de sus vestidos perfectos para la temporada de verano y les enseñaremos los beneficios de cada uno tu también te sumes a esta moda.

Los vestidos son la opción predilecta para el verano porque nos permiten estar frescas y lucir bonitas. ¿No sabes cuál es el vestido para ti? ¡Elige uno de los preferidos de Vicky Martín Berrocal!

Vicky Martín Berrocal opta por un vestido ideal para los días de playa. Foto: Instagram.

Este primer vestido resume lo que significa cómo ir vestida a la playa a lo Vicky Martín Berrocal. La influencer optó por un vestido color blanco crudo con líneas verticales beige, gafas de sol XXL y bolso tejido. Esta pieza es muy favorecedora, ya que tiene escote en V lo cual alarga el cuello y te da más altura que otro tipo de escote.

También, el ajuste en la cintura aunque no haya cinto, sirve de igual manera para afinar esa zona y marcar figura de reloj de arena. Recomendación: no uses collares ni tapes tu cuello para que el escote en V cumpla con su efecto.

Si buscas un clásico vestido negro, decántate por uno parecido al de Berrocal. Foto: Instagram.

Para las que buscan un vestido de verano pero nocturno, pueden decantarse por este vestido en negro de Vicky Martín Berrocal. Aunque aquí tengamos un escote cerrado, el corte en el bajo de la pieza nos permite mostrar piel y estilizar piernas. Además, el drapeado lateral en la cadera y el ajuste en la cintura ayudan a definir silueta. Y, por último, las sandalias negras sin tira dejan que los tobillos "respiren" y las piernas se vean más largas.

Para las que les encanta el color, pueden irse por aquellos vestidos más vibrantes. Foto: Instagram.

Una de las pocas veces que hemos visto a Vicky Martín Berrocal con color fue esta vez con este vestido rojo coral. El vestido, gracias a sus hombreras en punta y su escote balconette, ayuda a ganar unos centímetros de altura como también conseguir un busto más prominente.

A este vestido puedes usarlo de día con unas sandalias marrones bajas como las de la influencer, o de noche con unos zapatos dorados o coral haciendo juego con los botones o la prenda en sí.

Aquí tienes tres vestidos para el verano firmados por Vicky Martín Berrocal. ¡Nosotras nos quedamos con todos!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda.