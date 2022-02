Looks ideales para mujeres mayores de 50 años, por Philippine Leroy Beaulieu

“Emily in Paris” ha cautivado a aquellas mujeres amantes de la moda y de las series entretenidas. No sólo por la trama, que se desarrolla en un lugar de ensueño, sino también por los atuendos de los personajes. Hoy nos centraremos Sylvie Grateau, personaje interpretado por Philippine Leroy-Beaulieu, quién le da vida a la icónica ejecutiva de marketing, y es una estupenda referencia para aquellas mujeres mayores de 50 años que quieran verse elegantes y con estilo.

Empoderada, segura de sí misma, interesante y sensata. La interpretación de Philippine Leroy Beaulieu ha conseguido por momentos eclipsar a la protagonista con su impecable estilo francés. Sylvie representa a la perfección los tópicos de moda de la mujer francesa, pero, además juega con un punto muy importante a su favor: la edad.

Foto: Tendencias

A sus 58 años, la actriz ha demostrado que en el mundo de la moda no existen las limitaciones de edades: ya sea para llevar el look más extravagante, elegante o sencillo, todas pueden lucir hermosas sin importar la edad que tengan. Sólo hay una regla: ¡sentirse seguras de sí mismas!

Así, Philippine Leroy-Beaulieu ha convertido al personaje con el mejor gusto a la hora de vestir y con un armario más que inspirador que puede ser replicado por cualquiera, principalmente por las mujeres mayores de 50 años.

Philippine ha logrado convertirse en el mejor ejemplo de cómo debe lucir una mujer elegante y empoderada, Pero ¿cuáles son sus secretos? Te los contamos a continuación:

Los looks atemporales son tus mejores aliados

“La moda pasa de moda, el estilo jamás”, tal como dijo Coco Chanel. A pesar de que la moda es versátil y se encuentra en movimiento constantemente, la realidad es que las europeas prefieren lo básico como los clásicos vestidos negros, camisas blancas, stilettos, etc.

Foto: Revista Glamour-

¿Quieres convertirte en una mujer con este estilo? No lo pienses más, no hay edades para esto, no hace falta que vistas con la última tendencia o que uses los outfits más atrevidos, el gran secreto para que te veas fina y elegante es: la simplicidad. Anímate a lo simple y aplica el método: "menos es más".

Atrévete a los colores brillantes

Otro de los tips de Philippine Leroy-Beaulieu, es permitirse algún accesorio o prenda llamativa (pero recuerda que lo ideal para seguir su estilo es que sea uno a la vez).

Foto: Revista Glamour, México

Si tienes una vestimenta más sobria en tu look, lo puedes realzar con algún accesorio llamativo, ya que esa pequeña dosis de color que decidas darle a tu atuendo se convertirá en tu pieza clave de estilo.

El color negro nunca falla

¡Viva el total black!

¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? El negro siempre será tu mejor amigo para cualquier ocasión. Ya sea que tengas una reunión de trabajo por la mañana, una cita por la tarde o una fiesta en la noche, el color negro siempre será la mejor opción, si estas indecisa con tu outfit. Es la tonalidad ideal en cualquier temporada, además de que le queda bien a todo tipo de pieles, estaturas o edades.

Luce hermosa con un maquillaje natural

Sylvie es maestra de la sutilidad y eso se nota en la forma de maquillarse que tiene. Sin la necesidad de usar grandes capas de maquillaje y tonos llamativos. A veces lo simple resalta más tus facciones, es por eso que las mujeres francesas suelen optar por los looks más naturales o el natural make up, e incluso usar tratamientos que les permita tener una piel más firme y luminosa, antes que llevar excesivo maquillaje.

Foto: Revista Glamour, México

Ámate tal cual eres, siempre

Edición Paris Fashion Week 2022

Foto: Revista Glamour,

Por último, esta guapa actriz nos inspira a todas dejándonos claro que lo importante siempre es sentirse bien consigo misma. El mayor secreto de nuestra musa francesa es saber que su edad es el reflejo de su experiencia y sabiduría, que la transmite en su seguridad, amor propio ¡y sensualidad!