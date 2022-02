Sarah Jessica Parker consagra la falda midi, el largo ideal para todas las mujeres

Volvió Carrie Bradshaw y con ella las lecciones de moda en cada episodio de de “Sex and The City” siglo XXI. Sarah Jessica Parker estrenó looks en “And Just Like That…” y, sobre todo, renovó y aggiornó algunos clásicos del guardarropas de la serie más fashionista de la historia.

La icónica falda de tul reversionada de Carrie Bradshaw, ahora en largo midi. Foto: Instagram.

El retorno de una de sus prendas más icónicas, la falda de tul, fue uno de los acontecimientos más celebrados. Y más allá de su llamativo y vaporoso material, lo que revindicaba esta pieza fetiche de Carrie Bradshaw era la falda midi como el nuevo comodín de Sarah Jessica Parker.

El largo midi, una falda con la medida justa para usar con comodidad y estilizar. Foto: Instagram.

Ni mini ni maxifalda ni larga. Tiene el largo justo, a veces apenas pasando la rodilla. Otras veces, llega hasta los tobillos, sin sobrepasarlos.

Es la medida que Sarah Jessica Parker más eligió para sus estilismos en la temporada del regreso de las chicas de Nueva York, ahora convertidas en mujeres mayores de 50 años que siguen tanto o más espléndidas y cancheras que antes.

Sarah Jessica Parker consagró el largo midi como tendencia. Foto: Instagram.

Y las faldas midi fueron, definitivamente, uno de los ingredientes más usados en la fórmula del éxito de los looks de la actriz norteamericana de 56 años.

Es una prenda atemporal, muy versátil para combinar con otras y de diferentes estilos. Además, van muy bien para diferentes ocasiones.

Un siglo después de que Coco Chanel impusiera este tipo de falda para una nueva mujer en movimiento, Carrie Bradshaw volvió a ponerse la corona del street style con esta falda tendencia, con el largo preciso y la amplitud exacta.

El regreso de Carrie Bradshaw a las calles de Nueva York fue con faldas midi. Foto: Instagram.

Estilizan y garantiza un outfit fresco y elegante, tanto si se las usa con sandalias o zapatos con taco o con sneakers. Sarah Jessica Parker incluso se animó a combinarla con botas de caña alta.

Las faldas midi que elige Carrie Bradshaw son de colores intensos, con estampado de flores o con el tradicional motivo escocés, otro gran look del regreso de Sex and The City.

Sarah Jessica Parker combinó falda midi con botas. Foto: Instagram.

Las usa de de tul, plisadas, estilo evasé… Y sus looks son ideales para copiar, porque la buena noticia es que es una pieza básica que forma parte de las colecciones tanto de marcas de lujo como de firmas más accesibles y low cost.

Además, es una excelente inversión de moda ya que las faldas midi se pueden usar durante todo el año.