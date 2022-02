Lleva los pantalones más cómodos con estilo, como Loly Antoniale

Loly Antoniale es fanática de las minifaldas con volados, las bikinis y los joggers. Si no está en la playa, la influencer elige estos pantalones para ir a todos lados sin necesidad de que sea el gimnasio. ¿Quieres saber cómo usarlos? ¡Inspírate en ella!

Inmediatamente cuando pensamos en joggers, pensamos en algo relajado o hacer ejercicio. No nos imaginamos llevándolo a salidas con amigas, familia o de compras. Pues Loly Antoniale cambia un poco nuestro pensamiento y nos muestra distintos looks urbanos más jugados u osados.

Loly Antoniale se atreve a jugar con sus sandalias más sensuales junto con joggers. Foto: Instagram.

En este look podemos ver a Loly Antoniale usando unos pantalones jogger blancos que ella misma ha doblado para que luzcan más cortos y se puedan ver sus sensuales sandalias negras romanas llenas de tiras que cubren su pie y pierna con tacón incluido. Estas sandalias combinan con su crop top negro y su gorra de cuero negra. Un look ideal para una salida de noche gracias a las sandalias extra largas que proponen un poco de sensualidad al look.

Para un look más deportivo puedes decantarte por este atuendo de Loly. Foto: Instagram.

Si quieres algo menos jugado y más listo para el gimnasio, puedes inspirarte en este atuendo de joggers blancos Nike, crop top negro Nike con inscripción de letras en blanco y unas zapatillas nude. Si usas un look bicolor la cuestión está en añadir más color en el calzado o complementos y en este caso pueden ser unas zapatillas de un color más vibrante como fucsia o naranja.

¿Te animas al animal print en tus joggers? Foto: Instagram.

Este último estilismo es en donde Loly Antoniale nos muestra el estilo urbano con sus joggers y chaqueta de animal print en blanco y negro junto con una camiseta blanca y zapatillas blancas con plataforma azul eléctrico. Lo bueno es que estas dos prendas pueden usarse juntas o por separado y así crear nuevos looks.

Loly Antoniale nos ayuda a darle una nueva vuelta a los joggers para que los uses todo el dia y todos los días.