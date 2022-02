Kate del Castillo y Eiza González apuestan a estos conjuntos con jeans

Kate del Castillo y Eiza González son dos actrices mexicanas que han triunfado en el exterior y tienen un estilo incomparable. Mientras que Kate es mucho más sensual y atrevida, Eiza se decanta por las formas más clásicas y formales. Sin embargo, ambas llevaron un mismo conjunto de denim con jeans incluidos.

Los total look de denim son tendencia 2022, gracias a celebridades como Rihanna o a influencers como Olivia Palermo. Esta vez, le tocó a dos mexicanas de pura cepa llevar un outfit muy parecido. ¿Con quién te quedas? ¿Kate del Castillo o Eiza González?

Kate del Castillo es una de las actrices que se ha animado al total look denim. Foto: Instagram.

Comenzamos por Kate del Castillo, quien llevó su total look denim para un día relajado en su hogar y promocionando su marca de belleza. Aquí verás un look de jeans pitillo junto con una camisa de denim en el mismo color que su pantalón, pero abierta los tres primeros botones para mostrar un poco de piel y sensualidad.

Por supuesto que si no quieres mostrar mucho tu zona del pecho puedes abotonarte algunos botones y añadir unas zapatillas blancas o bien coloridas para darle otro toque al look que de por sí es de un solo color o un bloque de color lo cual puede tender a verse aburrido si no lo cortamos con otra tonalidad.

Eiza González se atreve a mostrar un poco más con sus jeans y camisa. Foto: Vogue.

Eiza González también es una gran adepta a cualquier tipo de jeans pero esta vez optó por un total look denim con jeans que no sabemos describir muy bien ya que está entre medio de un pitillo y un wide leg. Al igual que Kate del Castillo, Eiza González apostó por una camisa pero completamente abierta dejando a la imaginación todo su zona del torso.

En este caso, Eiza se decantó por unos zapatos azules un poco más claro que el de su jean junto con unas gafas de sol y unos labios rojo fuego. Como dijimos al comienzo, Eiza González se dejó llevar por la sensualidad pero en formas clásicas y apostando al monoblock o bloque de un solo color como Kate del Castillo.

La tendencia de llevar looks total denim se convertirá en un clásico definitivamente pero ¿quién la llevó mejor?