Los 5 looks icónicos de Zendaya que quedarán en la historia

Zendaya nos enseña que en la alfombra roja lo que hace falta no es un gran vestido o un gran peinado sino una gran actitud. ¡Algo que a ella le sobra! Por siempre siempre es nuestra inspiración.

Hoy recolectamos los cinco mejores looks de la actriz. ¡Al final de la nota tú eliges tu favorito!

El verde se hace más sensual con este vestido de Zendaya. Foto: Vogue.

Este vestido fue uno de los primeros en los que Zendaya demostró cuánto estilo tiene y que puede mantenerlo en el tiempo. Una pieza espectacular en verde esmeralda con corset vintage de escote corazón y una falda satinada con un gran corte en la pierna cuya tela llegaba hasta su hombro opuesto, generando una especie de drapeado muy favorecedor.

Valentino tomó la posta en los Oscars 2021 y Zendaya brilló. Foto: Vanitatis.

Si debemos elegir un vestido amarillo que impactó a todo el mundo, vamos por el de Zendaya en los Oscars 2021. Un Valentino amarillo vibrante con con escote corazón, sostén drapeado, caída plisada y una gran cola. Su peinado al natural fue una elección ideal para acompañar este vestido tan simple pero hermoso.

Volumen y más volumen: así es este vestido que solo Zendaya supo defender. Foto: Harper's Bazaar.

Como embajadora de la marca Valentino, este fue uno de los momentos en los que la firma internacional supo vestirla como nadie más. En este caso, Zendaya eligió un top bandeau y una falda tubo con un gran peplum en la zona de la cadera que moldeaba su cuerpo, en color rojo pasión. Nuevamente, su peinado llamó mucho la atención por el contraste de lo formal de su look con la informalidad de las trenzas en su pelo.

Este vestido con aplique de telarañas lo dice todo y era perfecto para esta premiere. Foto: MSV Noticias.

Otro de sus looks recientes pero muy recordados fue este en la premiere de la última película "Spiderman". Un vestido hecho a la medida y súper sensual con aplique de telarañas en color negro con fondo nude. Esta pieza de escote profundo en V y gran corte en la pierna fue un acierto total junto con sus stilettos negros, su maquillaje centrado en el delineado y sus trenzas hacia atrás.

Zendaya fue la más seguida en el Festival de Cannes por este look de ensueño. Foto: El Informador.

Por último, no podíamos dejar de mostrarles este look- para las que no lo vieron- de Zendaya en el último Festival de Cannes. Valentino de nuevo puso manos a la obra con un naked dress o vestido desnudo, ya que al ser en un color nude muy parecido a la piel de la actriz, parece parte del cuerpo. Un look hecho como obra maestra y esa esmeralda en su cuello se llevó toda la atención en la alfombra roja.

Todos los looks de Zendaya son espectaculares pero nosotras reunimos los mejores cinco para que ustedes tengan el poder de elegir su favorito en este siguiente encuesta.