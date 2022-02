Jeans y blazers, el legado que nos dejó Lady Di en la moda

Lady Di fue una de las monarcas que más se destacó por su amor a la moda rápida, fácil y accesible. Otras soberanas de hoy, como la Reina Letizia o Kate Middleton, continúan su legado, lleno de tendencias que hoy son básicos. Tal es el caso de la combinación jeans y blazer.

Si debemos nombrar una conjunción de prendas que jamás falla bajo, cualquier circunstancia, esa es la de jeans y blazer. Muchas celebridades la han llevado pero no hay nadie que se haya destacado tanto como Lady Di. ¿Buscas inspiración para tus looks? ¡No dejes afuera estos atuendos!

Lady Di se ajusta a las tendencias de hoy con jeans y blazer. Foto: Diario de Sevilla.

En este look, vemos a una Lady Di más madura y adulta usando unos jeans pitillo blancos, un sweater blanco de cuello alto, cinto marrón, blazer verde militar con hombreras en punta, mocasines y bolso bicolor en blanco y marrón. ¿Qué tiene de especial este look? ¡Todo!

Podemos comenzar diciendo que los colores son fundamentales en un estilismo y Lady Di eligió los neutros que son los mejores para estar segura a la hora de combinar y no fallar. El cinto marcando silueta es imprescindible si llevamos un total look en algún color para de alguna manera mostrar el corte en la cintura con otro color. Los mocasines en punta y las hombreras son dos elementos básicos si quieres lucir más alta o estilizada. Aquí tienes tres consejos que puedes usar en cualquier look firmados por Lady Di.

En este look, Lady Di se anima a los jeans más rectos y al blazer de terciopelo. Foto: Pinterest.

Otra manera de llevar jeans y blazer es esta en donde Lady Di usó unos jeans rectos de tiro alto junto con un blazer azul marino, camiseta blanca, cinto marrón y bailarinas azules. Este look es ideal para la oficina o para un día agitado en donde debes ir de un lugar a otro bien vestida pero conservando la comodidad y la funcionalidad.

Puedes usar los mismos jeans y cambiar blazer o viceversa según la ocasión o el momento. Foto: My Little Treasures.

Si quieres volver a repetir el anterior look pero cambiar algunas prendas, puedes guiarte por este outfit de Lady Di en donde reemplazó el blazer azul por uno beige y las bailarinas azules por unas blancas. Además, puedes añadir un gran bolso en color beige o nude para agregarle más toques al look al igual que si quieres llevar alguna cadena dorada o plateada para llevar la atención a tu cuello.

Lady Di fue la reina de las tendencias en su momento y hoy lo sigue siendo gracias a sus looks con grandes combinaciones como la de jeans y blazer.