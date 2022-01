Paula Echevarría tiene los looks con zapatillas ideales para embarazadas

Paula Echevarría no es de las influencers que están todo el día subida a tacones o se pasan las semanas con prendas incómodas o difíciles de conseguir para las simples mortales. En cambio, la actriz se decanta por piezas de low-cost importantes como Zara o H&M y las convierte en un look perfecto para ir a la oficina, a un bar, al gimnasio o hasta para lucir durante el embarazo.

La mayoría de las veces se piensa que las mujeres embarazadas no deben ponerse esto o aquello por el propio hecho del embarazo. Nosotras desterramos estos pensamientos con los looks cómodos y cancheros de Paula Echevarría que tienen algo en común: ¡zapatillas!

Paula Echevarría nos enseña a llevar hasta zapatillas con vestidos largos. Foto: Instagram.

En este look vemos a una Paula Echevarría embarazadísima con un vestido largo de estilo boho con estampado batik en azul y blanco, dos colores que nos representan el verano y la playa. La influencer añadió unas zapatillas blancas con plataforma Converse, una gafas de sol y un bolso azul pálido. Un atuendo divino para acercarse a la playa, caminar por la ciudad o ir a la piscina.

Apostar a un look monocromático puede estilizarnos incluso con zapatillas. Foto: Instagram.

Para las que no quieren perder un ápice de elegancia en sus looks durante su embarazo, les acercamos esta opción de Paula Echavarría con las mismas zapatillas que en el anterior look pero con un estilo totalmente diferente.

En este caso, la influencer llevó una falda lápiz de tiro extra alto junto con una camiseta negra anudada de Primark, un blazer negro largo de Üterque, un bolso tote de Dior en blanco y negro y sus gafas cuadradas de sol que nunca le pueden faltar. Este es un estilismo que puedes usar para ir a la oficina y sin necesidad de tacones sino que con zapatillas ya puedes verte fenomenal y súper estilizada.

Los jeans con zapatillas son el dúo perfecto para todo. Foto: Instagram.

Obvio que jeans y zapatillas son una dupla que siempre queda bien y nos permite vernos casuales pero modernas como Paula Echevarría quien optó por unos jeans pitillo de H&M, zapatillas blancas, camisa nude con rayas verticales de Stradivarius, blazer gris de Mango y bolso Versace de colores. Aquí nos demuestra que un look con jeans ajustados es posible durante el embarazo y además queda espectacular.

Paula Echevarría nos demuestra en tres looks que las zapatillas son las mejores compañeras de las embarazadas o premamá y que pueden lograr grandes looks usándolas con distintas prendas.