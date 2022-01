Los jeans ajustados de Mariah Carey ideales para marcar la cintura

Mariah Carey es sinónimo de glamour, estilo y brillos. A todos sus atuendos les imprime esa cuota de estilo que la caracteriza en donde las líneas marcadas son ley. Veamos cómo lleva unos jeans ajustados, a su manera.

Mariah Carey y los jeans ajustados perfectos para estilizar la silueta y llevar con botas

Hasta para usar jeans sus atuendos son puro glamour. Fuente. Yahoo vida y estilo

La dupla jeans y botas no es nueva, pero Mariah Carey sabe darle a todos sus outfits su toque personal. Esta vez, la vemos con una versión ajustadisima de ripped jeans en color azul intenso y combinada con botas altas, tipo bucaneras con detalles de cordón y tacos aguja ¿Se puede ser más estilosa?

A los detalles rasgados del jean, que le dan un toque juvenil, le agregó un cinto plateado en forma de arandelas enlazadas que aportan el aire rockero y musical que la cantante norteamericana adora.

El look lo completó con un bolso acharolado en forma de vaina con cadena colgante y chaqueta de cuero reluciente y abrochada para marcar la cintura, gracias a su jean ripped de tiro alto que la ciñe por sobre el ombligo: un corte favorecedor que, además, alarga la figura a la vista y otorga unos centímetros más.

La ex de Luis Miguel no dejó de lado los brillos. Aunque se trata de un atuendo informal ella luce pendientes de brillantes y maxi gafas negras con apliques de pedrería. Y esa sonrisa radiante que parece decir “Que nunca falte el glamour“.

¿Te animas a recrear este look impresionante de jeans ripped y bucaneras de Mariah Carey para salir con tus amigas? ¡Inspírate en la estrella latina más oída esta Navidad en Spotify con su hit “All I Want for Christmas is you“!