Estos son los 5 colores de moda 2022 que ya usan las famosas

Año nuevo, tendencias nuevas. Y en cuestión de colores, el guardarropas 2022 tiene sus tonos que dominarán la escena.

Las actrices y artistas referentes de estilo ya los adoptaron, y así usan en diferentes outfits a los cinco colores de moda de la temporada.

Very Peri

Anya Taylor-Joy con el color del año: Very Peri.

Anya Taylor-Joy y Nicole Neumann tienen algo en común. Y no es sólo su origen argentino…

En 2022, los colores neutros que colmaron el guardarropas de 2021 dejan lugar a las tonalidades más vibrantes.

Y el primero en llegar con todos los honores es el Very Pery, un nuevo color creado por el instituto Pantone que apenas lo inventó lo consagró como “El color de 2022”.

Nicole Neumann adopta el Very Peri para un look de playa.

El Pantone 17-3938 Very Peri forma parte de la familia de los azules que se fusiona con un rojo violáceo.

El resultado es un color que puede tener varias tonalidades: más oscuras, como el vestido de fiesta de Anya Taylor-Joy o más suaves, como en el vestido largo de playa de Nicole Neumann.

Pero en todos los casos es un color intenso que no pasará inadvertido y lo veremos mucho más y en todas partes esta temporada.

Verde esmeralda

Adele brilló en la portada de una revista de moda top con este color con un súper vestido de noche a todo volúmen. Y la influencer italiana Chiara Ferragni lo eligió para un total look con ¡bata y pantuflas!

Chiara Ferragni y Adele con verde esmeralda.???

Definitivamente, el verde esmeralda llegó para usarlo en todos los looks y ponerle más brillo al tradicional verde oscuro.

Identificado con la naturaleza, la alegría, la armonía y la frescura, sus virtudes y significados también conquistaron a Natalia Oreiro que lo llevó en un romántico y sofisticado vestido de fiesta.

Natalia Oreiro elige la vitalidad del verde esmeralda.

Tangerine

La China Suárez con look deportivo en total tangerine.

Es el nombre en inglés de la mandarina y así se lo identifica en la paleta de moda de 2022 a la que el tangerine le impondrá toda su vitalidad y carácter jovial.

Dicen que también expresa relax y confianza en una misma. Así que nada mejor para conocerlo que ver cómo lo lleva Eugenia La China Suárez en un conjunto deportivo de dos piezas para una colección cápsula en la que la actriz colaboró.

Rosa

Como sucede con otros colores clásicos, como el verde y el azul, el rosa que se impone en 2022 no es el pastel o pálido sino su versión más vibrante.

Chiara Ferragni de rosa intenso.

Para muestra, hay que ver el conjunto chic y emplumado en rosa de Chiara Ferragni y el outfit de Katy Perry en un total look de GAP para cantar su versión de “All You Need Is Love” de The Beatles.

Camel

El toque de naturalidad y sobriedad en cuestión de colores de 2022 lo pone el tradicional camel. Y con él vuelven los incondicionales abrigos camel que tan bien llevan Meghan Markle y Gwyneth.

Gwyneth Paltrow y Meghan Markle unidas por el clásico abrigo camel.

Pero la novedad de la temporada es que al camel también lo veremos en otras prendas, como pantalones, sacos y trajes enteros.