El vestido de reptil de Sofía Vergara que favorece para resaltar curvas

Gracias a su trabajo como Gloria Pritchett en la serie televisiva Modern Family, Sofía Vergara es considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense. Hoy, con más de 24 millones de seguidores en Instagram, impacta con todos los looks, como el vestido de reptil que le resaltó las curvas.



Sofía Vergara nació hace 49 años en Barranquilla, Colombia, pero hace años vive en Los Ángeles, California. En sus inicios, no le interesaba ser famosa, hasta que un cazatalentos la descubrió en una playa del Caribe. Allí la contrataron como modelo de un comercial de Pepsi que tuvo mucho éxito y que la lanzó a la fama.



Cuando desembarcó en Los Ángeles no tuvo mucha suerte y logró ingresar a la televisión cuando fue convocada como presentadora en los American Comedy Awards para la cadena Fox. Allí conoció al director Barry Sonnenfeld, quien le ofreció el papel de Nina en la película Big Trouble de Disney y, a partir de entonces, no paró de trabajar.



En 2008 firmó para formar parte del elenco de Modern Family, una de las sitcoms modernas más exitosas de todos los tiempos. Por este trabajo ganó Premios del Sindicato de Actores, People's Choice Awards, Teen Choice Awards y fue nominada a los Emmy y los Grammy que no logró ganar.

El impresionante vestido de reptil de Sofía Vergara

Además de ser una excelente actriz, con el tiempo, Sofía Vergara se convirtió en una referente de la moda. Entre unos looks más elegidos, se encuentran los vestidos largos y frescos, pero también es una fanática de los jeans corte skinny que combina con blusas ajustadas.

Sofía Vergara tiene más de 24 millones de seguidores en las redes sociales. Fuente: Instagram @sofiavergara.

En una publicación que compartió hace algunas semanas, lució un vestido strapless brillante en tonos negros y dorados que tiene un entramado de reptil. La pieza es larga y muy ajustada al cuerpo, lo que resalta sus perfectas curvas latinas y es ideal para una fiesta de noche.

La publicación cosechó miles de "Me gusta" y cientos de comentarios, entre ellos, de la ex supermodelo Heidi Klum. Sofía Vergara es una fanática de la moda y tiene su propia cápsula en Walmart, donde vende muchas prendas y se destaca por sus jeans. Estas prendas se pueden comprar directamente en la página web.

¿Te gustaría tener los looks de Sofía Vergara?