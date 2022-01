Olivia Palermo tiene las claves para combinar mocasines con tus looks

Olivia Palermo sabe cómo combinar a la perfección distintas prendas, así sean aquellas que a simple vista pareciera no tener nada que ver una con la otra, pero que en un look conjuntan a la perfección. Con el calzado no es la excepción. Justamente hoy veremos cómo lleva ella los mocasines tendencia 2022.

Clásicos pero en tendencia: así son los mocasines. Ya los hemos visto como elección de grandes famosas, tal es el caso de Dakota Johnson y ahora es el turno de analizar a la gran Olivia Palermo, con sus looks de otoño/invierno combinados con mocasines.

Brocados

Olivia Palermo se decanta por los mocasines más estrafalarios: los brocados. Foto: Instagram.

Estos mocasines brocados de Olivia Palermo son lo más en tendencia que encontrarás. La influencer los combina con otras, como una camisa blanca de mangas arremangadas con apliques de plumas y una falda midi con volados en blanco y negro y con pequeños calados que conjuntan a la perfección con los mocasines negros con brocado plateado.

Como siempre, a Olivia Palermo no pueden faltarles los complementos. Para este look optó por un pequeño bolso estilo cesta y unas gafas de sol. ¡Perfecta!

Colores pasteles

Los mocasines color pastel son otra gran opción para el día a día. Foto: Instagram.

Otra manera de llevar los mocasines es usándolos en colores pasteles, como hace Olivia Palermo con los suyos celestes. Estos zapatos son súper especiales y elegantes, ya que además de ser en punta tiene un aplique cuadrado de pedrería que los hace perfectos para un gran look de día o de noche.

La empresaria los combinó con un vestido negro muy moderno de escote redondo, cut-outs en las mangas y en la pierna, y pequeños calados o mini aberturas en todo el vestido. Solo necesitas un tapado en el mismo color que tus mocasines y serás la estrella del estilo callejero.

Colores oscuros

Los mocasines color oscuro son los favoritos de Olivia Palermo. Foto: Instagram.

A ninguna mujer este 2022 pueden faltarle unos mocasines en algún color apagado como el negro, marrón, borgoña o gris. Olivia Palermo se decanta por unos en color marrón habano que combina a la perfección con unos pantalones culotte beige, sweater beige, chaleco largo furry en blanco y negro, gafas de sol y bolso amarillo pastel. Tener mocasines en este color es la mejor decisión de compra, porque combinarán con todas tus prendas de invierno.

Olivia Palermo toma la apuesta de usar mocasines este invierno y elevar todos sus looks. ¿Tú ya tienes tus mocasines elegidos?