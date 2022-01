Altaír Jarabo y la falda perfecta para resaltar curvas

Altaír Jarabo disfruta de su primera etapa de matrimonio, recién casada con Frédéric García, reconocido empresario francés. Instalada en su nuevo domicilio junto a su esposo, tiene tiempo para disfrutar de su nueva vida y visitar los típicos destinos, como el Café de las Flores, ubicado en el Boulevard Saint-Germain en París.

De esta manera, compartió su alegría por el paseo con sus 3,4 millones de seguidores en Instagram y el posteo fue furor por un acertado look que analizamos: una falda negra a lunares blancos con relieve junto con una musculosa ajustada.

Preciosa remató el look con sneakers blancas. Fuente. Instagram @altairjarabo

Los trucos de estilismo de la falda de Altair Jarabo ¡para imitar!

La bella actriz mexicana conoce el poder de la moda y cómo estilizar la figura con una sola prenda. Esta vez, su vestuario estuvo basado en el protagonismo de la prenda femenina por definición: la falda corta.

Altaír Jarabo eligió un diseño de falda suelto, de tela liviana con un poco de vuelo pero con un detalle clave para marcar las curvas: la minifalda comienza en la cintura y cae hacia abajo, lo cual subraya la zona central del cuerpo, alarga el torso y estiliza.

Altaír Jarabo posa de frente al Café Las Flores, en París. Fuente. @altairjarabo

Otro detalle importante es que la prenda superior es ajustada para cumplir con la famosa ley de compensación de la moda: a una prenda holgada y suelta, otra ajustada para equilibrar. Y además, por supuesto, la musculosa negra ajustada va metida dentro de la falda, para no ocultar la cintura, que marca la forma de reloj de arena, tan favorecedora.

Siguiendo con la ley de compensación: a una prenda más estilosa como la pollera a lunares, otra básica y neutra para acompañar: la sencilla musculosa negra de algodón.

El detalle de contraste no falta en el outfit de Altaír Jarabo, amante de la moda francesa que siempre suma estilo con los complementos, el pequeño bolso colgante en color verde esmeralda con cadena y las gafas con lentes color caramelo terminan de componer un look simple pero moderno, que marca las curvas y resulta súper elegante. Para rematar el look, lució unas clásicas zapatillas blancas acordonadas: informal, relajada y moderna a la vez.

¡Un gran estilo para imitar, con un toque francés y muchos trucos de estilismo! ¿Te animas a recrear este outfit fácil de imitar de la preciosa Altaír Jarabo?