La falda de Zendaya ideal para estilizar la silueta y alargar piernas

Con tan solo 25 años, Zendaya ya se posicionó como una de las actrices más populares de Hollywood y todo lo que publica en las redes sociales se vuelve tendencia. En Instagram tiene más de 121 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las famosas con más interacción, y comparte desde sus trabajos hasta partes de su vida privada.



En el último tiempo se ha consolidado en todos los rubros en los que participa. Entre ellos, ha sido una de las protagonistas del éxito más grande del último año en los cines. Con una recaudación de más de 1.000 millones de dólares, interpretó nuevamente el papel de MJ en la película de Marvel, Spider-Man: No Way home, pero como dijimos, no es el único ámbito en el que se destacó.

El 2021 fue un gran año para la californiana, que hoy vive entre Los Ángeles y Brooklyn, pero no solamente por todos sus trabajos laborales, sino porque fue destacada por el El Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA). Zendaya es una de las referentes de la moda en la actualidad, principalmente para el público más joven.

Para ir a este evento lució un impresionante conjunto rojo de Vera Wang, de faille de seda color carmesí. La falda es ajustada al cuerpo con una cintura asimétrica drapeada a mano que es ideal para resaltar la silueta y el look lo completó con unos zapatos de taco alto, que son fundamentales para este outfit ya que estiliza más las piernas. El bandeau es del mismo tono que la falda y también lució una chaqueta corta de manga larga junto a collar de lujo.

Zendaya tiene tan solo 25 años. Fuente: Instagram @Zendaya.

Zendaya fue celebrada por los CFDA como un ícono de la moda y se convirtió en la persona más joven en recibir un premio por esto. Sin duda, la joven actriz continuará deslumbrando en la alfombra roja como solo ella sabe hacerlo y se une a la lista de celebridades que ponen la moda en el escenario como Kim Kardashian y Hailey Bieber.

Zendaya y un homenaje a Linda Evangelista

La moda siempre vuelve y así lo demostró Zendaya al lucir un increíble vestido para el estreno de su serie "Euphoria" que se emite por HBO Max. Esta pieza es de la firma Valentino, tiene un escote con un pequeño ribete negro que termina en enmarcar la silueta de la prenda, pero también tiene una historia.

Zendaya en el estreno de "Euphoria". Fuente: El Mundo.

Fue utilizado por la top model de los '90 Linda Evangelista, en un desfile del diseñador y hay una foto que recuerda ese momento. La prenda se mantiene actual e intacta y el diseñador de 89 años disfruto de ver como una referente de la talla de Zendaya eligió un look de su colección más antigua para la alfombra roja. Sin duda la actriz lo lució como si fuese una modelo.

¿Cuál de los dos estilos de falda de Zendaya te gustaría más para tu próxima fiesta de noche?