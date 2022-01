Así se vestía Kate Middleton antes de ser de la realeza

Kate Middleton es una de las royals más queridas del mundo por su carisma y humildad, y además, tiene un glamour que pocos saben llevar. Siempre se destacó por su belleza natural, su silueta perfecta y, desde antes de ingresar a la monarquía británica, tenía un buen gusto por la moda, algo que continúa demostrando todos los días.

La británica nació hace 40 años en el Royal Berkshire Hospital de la ciudad de Reading en el seno de una familia económicamente estable: su madre era azafata y su padre despachador de vuelos emparentado con la noble familia de los Lupton de Beechwood Estate. Además, trabajó para la compañía aérea British Airways, motivo por el que vivió en Jordania unos años.

Más tarde, sus padres fundaron "Party Pieces", una empresa que vende artículos y decoración para eventos y fiestas. Gracias a esta inversión, los Middleton cosecharon una inmensa fortuna (hoy la compañía tiene un valor estimado de 30 millones de libras esterlinas) y le pudieron dar a sus hijos una vida muy acomodada.

Cuando finalizó el colegio, la Duquesa de Cambridge ingresó a la Universidad de Saint Andrews, donde estudió la carrera de Historia del Arte y conoció al príncipe William, el hijo mayor de Lady Di y futuro rey de Inglaterra. El amor fue instantáneo y, si bien tuvieron idas y vueltas, finalmente se comprometieron en octubre de 2010 en Kenia.

¿Cómo era el look de Kate Middleton antes de ser una royal?

A Kate Middleton siempre le gustó la moda, pero, desde que se casó con William, adaptó un estilo sofisticado y elegante, muy parecido con el que deslumbraba Diana de Gales. Hoy, la Duquesa de Cambridge es sinónimo de elegancia y alta costura, que combina con detalles sexys para no perder la frescura.

Una de las cuestiones que llamó la atención, es que antes la royal utilizaba muchas polleras acampanadas cortas que, luego de su casamiento, cambió por vestidos a la rodilla y sacos del mismo largo. Además, era una fanática de las botas altas con medias negras, un look que no es acorde al protocolo real y que tuvo que eliminar de su vestuario.

También tenía una colección de gafas de sol, algo que los integrantes de la Corona no utilizaban. Más tarde cambió este accesorio por otro que es uno de los más característicos de las monarquías: los tocados de pelo, esos sombreros pequeños que se utilizan generalmente de costado.

Kate Middleton sigue dando clases de estilo, pero hay algo interesante en sus looks que se relaciona con su suegra, Lady Di: para asistir a algunos eventos de día, principalmente aquellos que están relacionados con el deporte, suele elegir jeans, zapatillas y remeras casuales, una opción muy elogiada.

La Duquesa de Cambridge se roba todas las miradas cada vez que camina por la alfombra roja tal como ocurrió en el estreno de la película "No Time To Die", la última entrega de James Bond, donde lució un espectacular vestido dorado con capa de Jenny Packham. La esposa de William es una referente de la moda en la actualidad y una inspiración. ¿Te gustan sus looks?