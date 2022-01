Rojo y rosa, la combinación top que elige Nieves Álvarez

Nieves Álvarez nos propone jugar con las tendencias, los colores, las formas, las texturas en cada look que usemos. En esta nota veremos cómo lleva la modelo dos colores que combinan muy bien y se ven perfectos juntos: el rosa y el rojo (¡algo impensado en los 90', sí!).

Casi todas tenemos una prenda roja y otra rosa en nuestro armario o al menos alguna de las dos. Pues, Nieves Álvarez nos indica que debes combinarlos y así crearás looks que dejarán a todo el mundo sorprendido como los que arma la modelo.

Rojo y rosa: un cobo clásico, versátil y elegante. Foto: Instagram.

En este primer look, nos demuestra lo bien que quedan las tonalidades rojo fucsia y el rosa pastel juntos. Nieves Álvarez se decantó por unos pantalones en rojo anchos y de cintura alta con un cinto de gran hebilla, un top rosa con volados y escote halter y unas sandalias plateadas. Un atuendo que puedes lucir en una fiesta de la empresa y ser la más observada de la noche.

Nieves Álvarez nos inspira con sus looks en estos dos colores. Foto: Instagram.

Si lo que tú quieres es combinar tonalidades más vibrantes u oscuras, sigue este look de Nieves Álvarez y no te arrepentirás. La influencer optó por unos pantalones rojos de cintura alta y de pinzas junto con una camisa fucsia abotonada hasta el cuello, stilettos rojos y bolso blanco. Un gran look en los que cada prenda puedes usarla miles de veces con otras piezas y otros colores y lucir igualmente divina.

Uno de los colores puedes llevarlo en calzado, complemento o accesorio. Foto: Instagram.

Para aquellas que buscan algo más relajado y no tan elegante, pueden decantarse por un vestido rojo de escote en V, mangas globo y plisado como el de Nieves Álvarez. En este caso no hay otra prenda en color rosa sino unos stilettos magenta con hebilla redonda de cristales pertenecientes a la firma Manolo Blahnik. Además, la modelo añadió un clutch plata, brazaletes y gargantilla en plata y dorado.

Nieves Álvarez nos da tres looks para que nos inspiremos a la hora de usar estos dos colores, rojo y rosa, y siempre lucir espectaculares. ¿Te apuntas a esta combinación?