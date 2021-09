La minifalda de jean de Ángela Aguilar ideal para resaltar la silueta

Ángela Aguilar es, hace rato, mucho más que la princesa de la música mexicana. Es toda una it girl que despliega el arte del estilismo en redes sociales y a donde va, casi como una profesión paralela en la que demuestra ser toda una influencer, sin necesidad de los micrófonos y su angelada voz para llamar la atención de fans.



Los admiradores de una y otra temática se enamoran de la otra faceta de Ángela Aguilar en poco tiempo. En este caso, nos convoca algo tan clásico como una minifalda de jean pero visto a través del prisma de su gusto por la moda y su don para combinar con un estilo único prendas que son tendencia, clásicos o simplemente, manera de llevarlas que ella se ocupa de imponer.

Mini falda de jean desgastada, remera estampada y un look retro infalible. Fuente. Instagram @angela_aguilar

La mini de jean de Ángela Aguilar: se usa abotonada, desgastada y de tiro alto

Con reminiscencias a Brigite Bardot y los años setenta, este año regresa con fuerza la tendencia a las minifaldas de jean abotonadas y Ángela Aguilar lo tiene más que presente.

Las tendencias de estas temporadas 2020 y 2021 estuvieron altamente influidas por la década del 70`s y el aire juvenil que trajeron el rescate de prendas usadas por los estudiantes de los noventa en Estados Unidos, como las camperas deportivas que usaba Lady Di.

El estilo colegial de esas chaquetas tantas veces vistas en series de televisión y películas emblemáticas como “Quisiera ser Grande“, con Tom Hanks como protagonista, conforma todo un ícono de homenaje en estos tiempos a esas generaciones de medias por las rodillas, camperas bombers, minifaldas abotonadas al frente y carpetas decoradas con fotografías de los ídolos pelilargos del momento.

En su versión más suelta y abotonada, la minifalda de jean se ve en el street style frecuentemente. Fuente. Vogue

De esta manera, las minifalda de jean con botones al frente son un objeto de deseo en sí mismas esta vez. Ángela Aguilar le da un toque de frescura despegándose de la versión más setentosa de la prenda, que es más suelta para pasar al toque actual de un diseño ajustado, que logre acentuar su cintura. Es decir, que al mismo tiempo consiga estilizarla y resaltar sus curvas.

Las it girls más conocidas ya dijeron sí a esta moda de regreso que tiene un aire favorecedor para todas y muchas versiones para poder desplegar frescura, rebeldía y ese toque joven que suma a cualquier look. Ángela Aguilar usa las polleras con remeras básicas, estampadas, coloridas y siempre por dentro de la prenda de jean. Regla de oro para no esconder la parte central de la prenda que es lo que armoniza la silueta y otorga a la vista la forma de reloj de arena que hay que intentar resaltar en cualquier outfit.

Apta para usar con botas altas, bucaneras o de caña alta, como tanto le gustan a Ángela Aguilar, la minifalda de jean es ideal también para combinar con sneakers, chaquetas de cuero y un estilo entre retro y elegante.





Por último, podemos destacar que también son válidas las opciones en color negro desgastado, blue jean y nevadas, un poco más vintage que las alternativas desgastadas y para poder vivir la frescura de los colegiales como Ángela Aguilar. ¿Cómo incorporarías la mini de jean a tu look?