Rosalía reinventa el estilo de niña colegiala para mujeres modernas

Rosalía tiene una de las voces más poderosas dentro de la industria y le encanta llevar la bandera de chica estilosa, siempre con una impronta propia inigualable. En esta nota, te daremos pistas sobre un nuevo tipo de tendencia que se verá en el 2022 y que Kendall Jenner también ha llevado: la colegiala.

No, no es la colegiala que estás pensando, estilo Britney Spears en “Baby, one more time” sino en la colegiala "preppy". Así se les suele decir a las chicas que tienen un estilo señorial pero con toques modernos, inspiración Blair Waldorf de la serie “Gossip Girl”. Rosalía nos enseña cómo llevarlo en simples pasos para impactar.

Rosalía inventa el estilo colegiala de nuevo y le imprime su toque. Foto: Instagram

Para este tipo de looks el chaleco es un gran aliado. En este caso se trata de uno cropped o corto que va acompañado de bajo por una camisa ancha blanca de mangas largas y unos shorts blancos.

Hasta aquí todo muy colegiala y preppy como nos gusta decir, pero Rosalía tenía que imponer su estilo y lo hizo con unas botas con plataforma blancas, una de las tendencias más fuertes del 2022. Por último, su moño rojo en su pelo medio recogido le terminó de dar ese aspecto de niña buena pero rockera.

La cantante catalana se presentó en un desfile de la NYFW y maravilló con su look. Foto: Instagram

Otro de sus looks más comentados de Rosalía fue este que usó para la Semana de la Moda de Nueva York, en el desfile de Thom Browne. Esta vez llevó un conjunto de falda-chaqueta en donde la falda plisada midi, muy colegiala, con estampado cuadrillé en gris, blanco y rojo combinaba con una chaqueta bomber larga con bajo de tres líneas en los colores del outfit.

Su pelo recogido, sus mocasines blancos que hacían juego con su top y los lentes fueron una buena elección.

Rosalía es una de las jóvenes que viene a romper con los paradigmas establecidos en la moda y a nosotras no puede gustarnos más.