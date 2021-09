Para la vuelta a la oficina, así es la nueva moda

Regresar a la oficina es un gran cambio, tras tantos meses de home office, la mayoría deseaba pasar su jornada laboral fuera de casa. Como siempre, con estos nuevos parámetros, también se reinventa la moda.

La moda cambió mucho desde al año pasado, debido a la cuarentena y al encierro por el que prácticamente todo el mundo pasó. Las prendas que antes comúnmente se llevaban se convirtieron en cosa del pasado, como tacones, lentejuelas o leggings ajustados y tomaron ese lugar las piezas comfy, como los joggers o los jeans anchos con camisas.

En el 2020, el estilo comfy fue el elegido para tus looks. Foto: Pinterest

Ahora, la cosa cambió ya que la vuelta a la oficina no te permite llevar joggers pero ¿por qué no jeans? Es decir que la moda pasó por un ciclo de extremos de donde pasamos de usar trajes para la oficina a usar pijamas en la casa. El 2021 encontró el equilibrio entre ambos extremos y se halló el formal confortable.

El 2021 encontró un medio entre extremos: el formal confortable. Foto: Style du Monde

En este nuevo estilo, que imperará en todas las oficinas, consta de usar prendas de traje o súper formales con otras mega cómodas e informales.

Un ejemplo claro son todos aquellos looks que se arman alrededor de un traje chaqueta simple o estampado junto con unas zapatillas haciendo juego. No hay mejor definición en un look que este en lo que nos declara el 2021 en materia de estilo oficinista.

El traje con zapatillas es el look que define al 2021. Foto: Glam Magazine

Por supuesto que hay muchos que seguirán haciendo trabajo en casa pero esto se replicará en los hogares también. Las mujeres se decantarán por usar jeans holgados junto a camisas XXL o básicas en colores neutros como el blanco o el azul marino.

Desde la computadora, es importante que no reflejes con tanto ímpetu tus joyas, asique ten cuidado y se muy selectiva a la hora de elegir accesorios: que se vean pero que no ocupen toda la pantalla y que no desvíen la atención.

Se cuidadosa a la hora de elegir accesorios. Foto: Be Daze Live

Ahora ya puedes poner en práctica este nuevo estilo si te toca regresar a la oficina nuevamente o si sigues con home-office. ¡Éxitos en la nueva etapa!