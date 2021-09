5 claves para usar jeans después de los 40 años

Usar jeans correctamente después de los 40 años implica ampliar un poco la mirada. Conocer los modelos que más nos favorecen y despuntar un poco la imaginación para combinarlos de la mejor manera.

Los jeans: un básico a cualquier edad

A lo largo del tiempo, en materia de moda, los jeans son una de las prendas que jamás deben faltar en el guardarropas.

Indispensables para componer cualquier look de día, de noche, casual o más elegante y sofisticado, los jeans son aliados en distintas etapas de la vida.

El jean acampanado es un acierto seguro. Fuente. Vogue

Sin embargo, es cierto que quizás en las mujeres mayores de 40 años algunos gustos comiencen a cambiar. Seguramente los ripped jeans o las opciones más skinny no te parezcan ahora las mejores y quieras apostar por alternativas más elegantes y sobrias, con algún modelo más cómodo, holgado y versátil.

Por supuesto, no todos están en tendencia. Hay que seleccionar bien los jeans de temporada pero adaptarlos a tus gustos y a otras prendas con las que se suelen combinar.

Lo importante, a partir de los 40, es conocer bien las opciones y poder aplicarlas según tu figura, qué estilo quieras ostentar y tus gustos, claro. Aquí, algunas claves para acertar.

Si tienes silueta fina y algo de estatura, los jeans holgados y ceñidos a los tobillos pueden ser una excelente opción. Fuente. Instagram @justalpatri

Los jeans después de los 40: ese aliado casual y canchero

Una mujer de 40 años, en la actualidad, es considerada muy joven. Sin embargo, la tendencia a vestir jeans a esta edad dicta que se llevan de telas de calidad, ya no rasgadas o desgastadas y en cuanto al calce: ni muy ajustados ni demasiado holgados.

En la vereda contraria a la diseñadora Carolina Herrera, sí creemos que la mujer de 40, 50 y más años puede elegir unos jeans como prenda protagonista de un look. Y aquí, queda demostrado cómo puede convertirse en una prenda alejada del modo en el que se usaba a los 20 para transmitir ese mensaje rebelde e irreverente. Y puede ser el ítem de moda que realce la belleza de la madurez.

Los jeans rectos, con algún detalle ripped más juvenil son aptos para momentos informales y relajados. Fuente. Instagram @justalpatri

5 Claves para elegir tus jeans a los 40

Moda vs. lo que nos queda bien. Por supuesto que cada mujer quiere lucir “a la moda“ pero esto no implica que tengamos que lucir todas y cada una de las prendas que se ponen de moda cada temporada. Si un modelo de jean nos hace demasiada cadera, por ejemplo, por mucho que se use, no conviene subirse a esa tendencia. Muchas cometen el error de comprar el jean “balloon“ -por poner un ejemplo- cuando son petite, sus curvas se acentúan visualmente y no les queda bien el frunce. Es clave elegir los modelos según las reglas de estilismo.

Jeans blancos combinados con celeste claro y color suela: un look despojado que siempre enamora. Fuente. Instagram @justalpatri

Elige los diseños que permitan alargar las piernas. Para que un jean estilice debe ser corto o, al contrario, tan largo que tape los pies. Estos son los dos modelos adecuados para lucir unos centímetros más altas, pero también más estilizadas. Aunque no seamos petizas, alargar las piernas a la vista siempre hace que los jeans se vean mejor.

Ten en cuenta toda la gama de colores del jean y “keep it simple“ (mantenlo simple). Jeans blancos, jeans negros, jeans azul intenso pueden ser usados casi como pantalones de vestir. No pierdas la oportunidad de sumar un jean para informalizar un atuendo elegante y sofisticado. Le dará el toque chic justo y será un acierto seguro con los accesorios y el calzado indicados. La máxima, más allá de las distintas opciones en cuanto a la gama, será elegir aquellos jeans “limpios“, despojados, sin ornamentos y que apunten a la sencillez. Nada de piedras, brillos, bordados o deshilachados: busquemos los colores más limpios, nítidos y neutros. Serán un acierto seguro.

Comienza por el jean. Al componer un look debemos tomar una prenda como protagonista. Muchas veces, el jean sirve para inspirar el resto de las prendas. En el caso de los jeans acampanados, super adecuados para los 40 años, suelen inspirar blusas y chaquetas que de no ser por querer combinarlas con este estilo de jean no las usaríamos. Anímate a probar distintas opciones de abrigos y prendas superiores jugando con el gran vuelo de las botamangas de este diseño de jeans.

El wide leg, una opción que nunca falla y queda cancherisima. Fuente. Instagram @justalpatri

Tiro alto. El tiro alto es el más favorecedor hacia los 40 años. Marca la cintura, disimula el abdomen y da la impresión de piernas y torso más largo. Al armonizar tanto la figura, es el más elegido de esta temporada y de la anterior: los moms jeans, los jeans recto o los wide leg son todos modelos que presentan tiro alto.