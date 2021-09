5 claves para usar chaquetas de jean después de los 50 años

Las mujeres mayores de 50 años ¿pueden usar chaquetas de jean? Efectivamente, luego de pasar el medio siglo de vida es un excelente momento para llevar chaquetas de jean, y no hay dudas de ello.

La edad es un tabú que las mujeres vienen rompiendo en materia, también, de moda. Queda demostrado que no solo influencers de 20 años son las que marcan el rumbo y que las referentes de estilo como Carmen Gimeno, en Instagram, tienen mucho para mostrar en cuanto al estilo de las #over50 como ella misma postea.

Esta influencer que ostenta sus canas con orgullo es fanática de la marca española Zara y muchas de las prendas que luce son de allí. Pero más allá del gusto personal por determinada firma, lo importante es que marca una dirección distinta, menos estereotipada acerca de prejuicios tales como que las mujeres mayores de 50 años ya no se pueden lucir ciertas prendas.

Sí a las chaquetas de jean después de los 50

Un look canchero y actual para mujeres de 50 años. Fuent

Amante del denim, Carmen Gimeno, referente de estilo para las mujeres mayores de 50 años, modela distintas prendas que en algunos imaginarios obsoletos son reservados a las sub 30. De esta forma, enseña, inspira y representa las ganas de vestirse con estilo chic, fresco y casual a cualquier edad.

Si es tu caso, compartimos algunas claves para llevar una chaqueta de jean después de los 50 y acertar porque es una prenda atemporal, que nunca pasa de moda y siempre aporta un aire descontracturado y único. Así que es un gran momento para animarse.

Cinco claves para vestir una chaqueta de jean después de los 50 años

Para usar con vestidos ¡ideal! Fuente. Instargam @carmen_gimeno

Bluejean. Aprovecha la variedad de colores azules que contempla la gama del denim: desde un azul marino intenso hasta un color jean clásico, nevado o desgastado. Cada tono dentro de la gama de una chaqueta de jean aporta un estilo diferente. Por ejemplo, si buscas una prenda más elegante y sofisticada será mejor que elijas el color azul marino bien nítido, si en cambio el outfit es más casual es ideal el jean claro desgastado y la clásica chaqueta de jean entallada, ni más ni menos que tu talle.

Con polleras y a modo blusa: la campera de jean tal como la lleva la influencer #over50 Fuente. Instagram @carmen_gimeno

Modelo de acuerdo al resto de las prendas. El diseño de la chaqueta de jean es el que debe variar de acuerdo al resto del outfit. Si se trata de un fresco vestido largo primaveral, es mejor una chaqueta básica color celeste, si en cambio elegimos un conjunto con pantalones, incluso vaqueros de jean, podemos jugarnos con un modelo largo, cruzado y con solapas en el cuello tipo blazer de jean.

Abierta o cerrada. Animate a jugar con los botones de tu chaqueta de jean. En el caso de que acompañe un vestido, se puede usar a modo de blusa, totalmente cerrada. Aporta un toque de estilo único. Usarla abierta, armoniza la silueta por el corte visual que propone, recortando los costados del cuerpo.

Fusión de estilos. Lo mejor para incorporar una chaqueta de jean a tu look a los 50 años es jugar con la mezcla de estilos. Un vestido estilo Reina Letizia, camisero y básico, es ideal para combinar con una prenda informal ¡adivinaste! Con una chaqueta de jean que permita sacarle formalidad al atuendo.

El calzado es el toque de estilo que acompaña la chaqueta de jean. No es necesario usarla siempre con zapatillas. El calzado juega por contraste también. En un look más roquero y casual, las sneakers blancas son ideales pero también se puede combinar una chaqueta de jean con un look total black y botinetas acharoladas Momento de dejar volar la imaginación

¿Qué esperas para poner en práctica estos tips para usar tu chaqueta de jean?