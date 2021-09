Thalía cuenta cómo elegir un jean para remarcar la cintura

Si hay algo del espectacular físico de Thalía que siempre ha llamado la atención, y continúa haciéndolo aún a sus 50 años, es su increíble cintura de avispa. Este tema ha generado miles de comentarios, notas y mitos de los que ella misma se ríe, como el que se operó para quitarse las costillas y así afinar el centro de su cuerpo.

Pero más allá de su figura privilegiada Thalía tiene sus trucos para mejorar aún más esa cintura. En su nueva colección Thalia Sodi para Promoda la actriz mexicana comparte uno de sus tips para elegir un buen jean, que ayude a remarcarla.

Tal fue el revuelo que siempre generó su cintura de muñeca Barbie que hasta ella misma la incluyó en uno de sus hits, Arrasando. “Que si engordo, que si enflaco, que si no tengo costillas. Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando”, decía en un párrafo de la famosa canción que lanzó en 2000.

La diva mexicana recomienda los jeans de cintura alta para potenciar la silueta.Fuente: Instagram.

Todas sabemos que el calce de un jean lo es todo y que el corte es fundamental para potenciar ciertas líneas y esconder otras. Con respecto a cómo elegir el vaquero ideal Thalía lo explica. “Ahora vamos con la cintura. Ya saben que yo soy de cintura pequeña, pero quiero que todas tengan cintura pequeña. Y aquí están mis trucos: tiro alto, tres botones y succiona”, dice Thalía en referencia a un modo de lograr “panza chata” y mejor cintura gracias al corte de jean.

La diva latina reconoce que además de su natural cintura pequeña el efecto “reloj de arena” muchas veces lo potencia gracias a su vestuario. “Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corsé, me detenían en el cabello para que no se enredara´ y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto “reloj de arena” logramos el look que utilicé´ para en uno de los sets del video de Estoy soltera”, escribió Thalía en un video que la muestra rodeada de asistentes en un detrás de escena.

La actriz mostró un jean de su nueva colección con el efecto para una cintura perfecta. Fuente: Instagram.

Pero más allá de los trucos en busca del jean perfecto que remarque la cintura el mejor consejo de Thalía lo dio en una reciente entrevista que dio ante los medios. “Antes dependía mucho de la opinión pública y del agradarle a la gente; de querer siempre gustar. Ahora soy como soy, lo gozo y lo celebro”.