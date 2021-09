Kendall Jenner y su gran secreto para verse más alta

Kendall Jenner no solo se ha convertido en una de las modelos más exitosas sino que su estilo es de los más vendidos. La influencer tiene un truco que la hace lucir bastante más alta de lo que en verdad es. Aquí te develamos el gran secreto de moda.

Los looks monocromáticos son muy usados por las mujeres que tienen trabajo fuera de casa y necesitan verse bien en cinco minutos. La monocromía jamás te fallará porque es algo básico: si usas negro con negro, siempre lucirá bien, así con cualquier color. No solo es algo fácil de realizar, sino que además tiene una ventaja por sobre los demás looks y es que añade altura.

Los looks monocromáticos tienen el beneficio de que al usar todo un mismo patrón de color, tu cuerpo se estilice y luzcas mucho más larga. Esto es lo que Kendall Jenner aplica en la mayoría de sus estilismos, como estos que veremos a continuación.

En este look, Kendall Jenner nos demuestra que los shorts también te harán lucir más alta. Foto: Instagram

En este primer look, Kendall se decanta por unas bikers con top y saco haciendo juego en el mismo color celeste. Como verán no solo los pantalones largos tienen la capacidad de hacernos ver más altas, sino que los shorts o minifaldas pueden generar el mismo efecto óptico.

Este look monocromático es perfecto si quieres lucir con unos centímetros de más. Foto: Instagram

Luego, Kendall Jenner mucho más elegante, aparece en un look monocromático en color terracota, con unos pantalones sastre de pinzas de tiro alto y un top de cuello alto en el mismo tono. ¿Cómo puedes añadirle más color a estos looks? ¡Con los accesorios! La modelo aquí utiliza el dorado para su bolso, collar y argollas.

Si quieres algo más casual, apuesta por el blanco total en jeans y chaqueta. Foto: Instagram

Por último, tenemos a una casual Kendall con un look en blanco de pies a cabeza. Ella eligió unos jeans de tiro alto junto con un top, una chaqueta de denim y unas zapatillas.

Este look monocromático es ideal para usar esos días en los que quieres estar cómoda pero sin dejar de verte con unos centímetros de más, incluso sin tacones.

Si verdaderamente quieres lucir más alta de lo que eres, aplica el look monocromático cada vez que puedas y en cualquier ocasión. Como dijimos, y como demuestra Kendall Jenner, siempre lucirás bien.