Thalía y Jennifer López muestran cómo llevar la camisa blanca con estilo

La camisa blanca es un clásico de clásicos. Una prenda comodín a partir de la cual se pueden construir decenas de looks distintos. Es de esos ítems que nunca pasa de moda y en los que vale la pena invertir porque nos acompañará por siempre temporada tras temporada. A pesar de que Jennifer López y Thalía son las reinas del color, ambas recurren a la camisa blanca y nos muestran distintas opciones para clonar.

Mangas abullonadas

Jennifer López, eligió esta camisa blanca de Valentino, cuyo detalle distintivo está puesto en las espectaculares mangas, super abullonadas. En este caso la combinó con una falda lápiz color durazno con bolsillos, cinturón y un super tajo delante. Un look sexy, pero super chic.

Con mangas abullonadas, de Valentino.

Con alforjas

En este caso Jennifer López apostó por una camisa blanca con alforjas y detalle en los botones. La usó con un traje, pero no cualquier traje. El elegido fue un traje de pied de poule con pantalón de cintura alta y un maxi tapado. Una versión de un clásico, pero renovada.

Jennifer López con una camisa con alforjas y detalles en los botones.

Corte arriba de la cintura

En este caso Jennifer López utilizó la camisa blanca para darle un corte a un look total black de pantalón top y mocasines negros. La combinación blanco y negro es un clásico que por supuesto nunca falla. La camisa corta y abierta le da un toque más fresco y juvenil a esta propuesta.

En este caso usó la camisa blanca para romper un total look en negro y darle un toque juvenil.

Manga murciélago

Thalía apostó en este look por una camisa blanca de líneas simples, que se destaca por sus mangas murciélago. Estas mangas se llaman así porque no se ve la separación entre la manga y el talle, lo que genera un efecto similar al de animal. Para darle un toque más descontracturado, dejó el cuello levantado y sin prender varios botones, así potenció el escote. Combinó la camisa blanca a la perfección con un pantalón pinzado clásico, color celeste. Logra así un look clásico, pero con un toque atrevido.

Thalía con camisa blanca con mangas murciélago.

Madonna style

Fanática de los ochenta, Thalía le dio un toque diferente a una camisa blanca con botones dorados con los accesorios al estilo de Madonna. Aros con grandes cruces, superposición de collares que combinan perlas y cruces.

Un look inspirado en la cantante Madonna combina la camisa blanca con toques dorados con cruces y collares de perlas.

Con moño al cuello

En muchas ocasiones para Thalía más es más. Este fue el caso, en el que escogió una camisa blanca con un lazo con el que formó un gran moño en el frente. La combinó con un traje negro, con chaleco haciendo juego. Pero para quitarle formalidad apostó a sumar varios accesorios: broche, colgante, anillos y por supuesto unos llamativos lentes.