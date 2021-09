Taylor Swift y sus looks románticos

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas y jóvenes en Hollywood. A pesar de que con el tiempo su estilo se fue refinando, siempre siguió la misma línea romántica que la caracterizó desde un principio. Hoy te mostramos lo fácil que será lograr sus looks en tres pasos.

La cantante norteamericana demuestra día a día los cambios de look que tiene y mucho se relacionan con sus nuevos álbumes. Si el disco es rockero, su estilo se conservará pero le agregará esos toques rocker.

Ahora ha tratado de volver a sus raíces y conservar ese estilo romántico que tanto la caracteriza. Nosotras no podemos esperar a clonar sus looks ¿y tú?

Vestidos ladylike

Un vestido recto y los accesorios adecuados crean el perfecto look romántico. Foto: Hola!

¿A qué nos referimos cuando decimos ladylike? Pues nos referimos a que es un estilo señorial, elegante, fino y femenino. Es así como definimos prácticamente el estilo de Taylor Swift pero que ella lo transforma en algo mucho más moderno.

Miren este fabuloso vestido turquesa con cuello bebé, bolsillos y corte recto muy de los 60'. La cantante lo hace más romántico con un bolso amarillo y unos zapatos kitten naranja.

Faldas de tablas

Taylor Swift hace propia la falda de tablas. Foto. Vogue

No hay nada más romántico en cualquier look que las faldas de tablas. Taylor Swift las lleva siempre estampadas y en colores oscuros o claros. En este caso, usó una falda cuadrillé en negro y gris junto con una camiseta y zuecos negros. Un atuendo ideal para esos días de calor en los que no sabemos qué ponernos.

Tapados pasteles

Los tapados son el must-have que no puede faltarte si quieres lograr un estilo romántico. Foto: Celebrity Fashionista

Los tapados no podían faltar en nuestro conteo romántico. Un tapado en color pastel como el que lleva Taylor Swift en esta foto es lo más cool y lindo al mismo tiempo.

Llévalo con un vestido por debajo y medias negras o de colores junto a un gran bolso y unos mocasines o tacones cuadrados como los de la cantante.

Taylor Swift tiene su estilo predeterminado y extra romántico para que aprendas a clonarlo de la mejor manera.