Top lencero + blazer: Salma Hayek dio cátedra de estilo con este look

Salma Hayek es una de las celebridades de Hollywood más aclamadas por los diseñadores y no es para menos, por su actitud y carisma sabe llevar los looks en la alfombra roja mejor que nadie. Pero sus elecciones no son siempre vestidos de alta costura y joyas.

Salma Hayek tiene un estilo para cada ocasión y le saca provecho, por eso a veces se arriesga con algo más sofisticado. En esta oportunidad eligió un blazer negro clásico con un top lencero de encaje que resaltaba su increíble figura y sorprendió con sus accesorios ya que, al ser una fanática de las joyas, solo usó unos pendientes oscuros.

Salma Hayek y traje negro. Fuente: Instagram @salmahayekfiles.

En cuanto a su maquillaje, la protagonistas de "Frida" sigue siendo fiel a los labios rojos que le resaltan su rostro y lo combinó con un delineado negro y esfumado en el párpado superior. Para hacerlo aún más delicado Salma Hayek optó por un peinado sencillo: una cola de caballo bien tirante.

Los trajes: un outfit muy elegido por las mujeres de Hollywood

Con el paso de los años muchas prendas se volvieron unisex y una de ellas son los trajes, que hace décadas atrás era exclusivo para hombres. Pero quién dijo que las mujeres de Hollywood no pueden lucirlo en la alfombra roja de una manera sensual, con tacos y hasta de diferentes colores.

Jennifer Aniston apostó los Louis Vuitton. Fuente: Elle.

Octavia Spencer y su traje de Laura Basci. Fuente: Elle.

En la década de 1990 los trajes se usaban con corte oversize hasta que en el 2000 mutaron a pantalones acampanados. Años más tarde los diseñadores decidieron abrazar las siluetas para que las mujeres se sientan más voluptuosas y que puedan lucir sus cuerpos.

Una de las fanáticas de este outfit es la actriz californiana Jennifer Aniston quien eligió un increíble traje con un blazer cruzado y un corsé de cuero muy sexy junto a un pantalón recto y unas sandalias. El look de la firma francesa Louis Vuitton lo completó con un clutch negro de piedras y su típico pelo lacio.

Kourtney Kardashian en los People Choice Awards 2019. Fuente: Elle.

Para los premios Golden Globe de 2017, la actriz estadounidense Octavia Spencer lució un traje de satén de la diseñadora Laura Basci que combinó sandalias de terciopelo. Pero no solo las actrices son pioneras de este look: la celebridad Kourtney Kardashian dio cátedra en los People Choice Awards 2019 al elegir un traje a rayas brillantes, pantalón de tiro alto y blazer abierto que dejaba ver el sujetador.