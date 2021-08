Thalía festejó sus 50 años con 5 ítems de alta moda

Radiante, con una energía desbordante y la increíble sonrisa que la caracteriza. Así se la vio a Thalía en las fotos y videos de su cumpleaños número 50 que compartió con sus seguidores en las redes sociales.

Si hay algo que distingue a la mega artista mexicana es su pasión por la moda. Su estilo es clásico, pero siempre aporta un toque juvenil y de color. El día de su cumpleaños festejó en su casa con una pool party y luego tuvo un fiesta sorpresa en un yate. Thalía publicó imágenes de ese día tan especial y cosechó miles de likes al instante.

Aquí analizamos con detalle los outfits que eligió para su celebración y destacamos 5 ítems de alta moda que marcan tendencia y son súper juveniles.

Estampa siciliana

La cantante apostó por un estampado super de moda el sicilian carretto, en español carro siciliano, de Dolce & Gabbana.



A la hora de festejar la diva de la canción mexicana apostó por un diseño súper trendy. El estampado sicilian carretto, en español carro siciliano, de la lujosa marca Dolce & Gabbana. Thalía utilizó dos prendas con el mismo estampado. La primera fue un top corto estilo bustier con escote en forma de corazón, cierre expuesto en la parte posterior y diseño sin mangas.

Al caer el sol sumó un abrigo con capucha, con la misma estampa que es un hit de la marca italiana. El print de Dolce & Gabbana está inspirado en los patrones que representan las ruedas del carretto (carro), así como las volutas barrocas de gran colorido omnipresentes en el cuerpo de los carros. Con este diseño hay vestidos, túnicas, gafas de sol y hasta sneakers.

Camiseta con hombrera

Thalía sumó varios ítems de moda en su look. La camiseta con hombreras, el amarillo “el color” de 202 y grandes accesorios.



Es un ítem de super moda. Las hombreras que fueron furor en los 80 volvieron, reinventadas para darle un toque cool a las camisetas. Thalía eligió una con cuello alto y estampado de rayas de distintos anchos en colores vibrantes: fucsia, turquesa, coral, negro y amarillo. La gran ventaja de la camiseta con hombreras es que potencia el “efecto triángulo” ampliando la espalda y reduciendo la cintura.

Pantalón de cintura alta

Otro ítem de la temporada: el pantalón de tiro alto, al que combinó con un cinturón dorado con mega hebilla.



Para el momento del paseo en yate la mexicana eligió un pantalón blanco con pinzas, con un detalle super especial y muy sentador: la cintura alta. Este tipo de pantalones son muy favorecedores, y super cómodos, nada que ver con los de tiro bajo que delataban fácilmente a quienes tenían unos kilos de más. Los pantalones de cintura alta suelen ser más anchos, por eso lo ideal es combinarlos con algo más ajustado en la parte superior. Así hizo Thalía, que lo combinó con un espectacular top estilo bustier de Dolce & Gabbana.

Amarillo trendy

El amarillo es el color estrella del 2021. Le queda bien a las morenas, y también a las rubias. Es vibrante, poderoso y energético. Thalía lo usó en un short cavado estilo pin up para combinarlo con la camiseta con hombreras. Y en ese mismo outfit sumó cinturón y sandalias del mismo tono con taco alto, tiras finas y cruce en el tobillo. Si no te animas a un look full color como el de la cantante, puedes combinarlo con negro, o con tonos café, también queda espectacular.

Accesorios que marcan la diferencia

La diva mexicana festejó sus 50 años con una fiesta sorpresa en un yate

Thalía no suele tener un estilo neto. Para la cantante, más es más. Y en ese punto los accesorios juegan un rol fundamental. Para el look de la pool party apostó por las pulseras. Usó siete, jugando a combinar plateado con dorado.

Los lentes de sol siempre son un ítem que nunca falta en su look. En el de la piscina eligió unos con bordes de color y espejados. Para el paseo en yate, escogió unos mega lentes con cristal de color y un sombrero panamá con cinta roja que le sumaba un toque más relajado a la propuesta de la tarde.

Pero sin dudas el accesorio que más se destacó fue un cinturón dorado con una mega hebilla con pequeñas piedras de colores. Los cinturones son muy favorecedores para quienes tienen un cuerpo más recto, porque ayudan a marcar la cintura y destacan las formas.