Cómo llevar top a los 50 años por Jennifer López

Jennifer López nos demuestra día a día que no importa la edad que tengas sino la actitud con la que lleves el estilo. Para afirmar esto la cantante luce un tipo de top ideal para mujeres mayores de 50 años. ¿Quieres saber cuál es?

La cantante y actriz se anima una vez más a romper con los prejuicios que hay alrededor del top, especialmente la prohibición mental de usarlos si pasas los 50 años.

Asi, Jennifer López te anima a que hagas lo mismo que ella y uses ese top que tanto has esperado para ponértelo. Te mostramos dos looks espectaculares de la cantante.

Jennifer López se anima al top bandeau con un traje. Foto: Cosmopolitan

El primer look lo usó a principios de esta semana. Eligió un conjunto de traje chaqueta-pantalón estampado en color celeste y blanco. Un print un poco psicodélico ayudó a que el look se viera mucho más veraniego y playero.

El conjunto consta de un pantalón tiro bajo y de pernera ancha u Oxford junto con un top bandeau y un blazer estilo camisero.

JLo se atreve a decir que los tops son una de las tendencias para mayores de 50 años. Foto: Instagram

Su segundo look fue un poco más formal pero utilizando las mismas formas y estilo que el primero. Jennifer López usó un pantalón de tiro bajo y suelto con una chaqueta haciendo juego en color nude y un top bandeau nuevamente en la misma gama tierra-nude de su traje. Lo combinó con unas argollas mediana en plata y algunas pulseras para darle más brillo al look.

¿Qué es lo bueno de ambos trajes?

Que son trajes que puedes llevar en verano porque son sueltos y cómodos.

Que el top bandeau no es vulgar ni muestra de más sino que ayuda a sostener tus pechos, gran beneficio si tienes más de 50 años y quieres mantener tus lolas en su lugar.

Que los pantalones pata ancha, por más de que sean de tiro bajo, ayudan a darle más curvas a tu cuerpo y unos centímetros de más a tu altura.

Jennifer López nos enseña que los tops son para todas las edades y que no tengas miedo si eres mayor de 50 años, anímate a usarlos.